Колишній голова ДФС отримав рекордний хабар: НАБУ розрихло схему

Фігурантам справи вже повідомили про підозру

Детективи НАБУ та САП викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди головою Державної фіскальної служби України. Він отримав рекордний хабар — 21 млн євро.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ. Хабар дали за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, і деяким фігурантам справи вже повідомили про підозру.

Хабар був отриманий вже ексглавою ДФСУ у 2015-2016 роках. За інформацією із відкритих джерел, відомством тоді керував Роман Насіров. За даними слідства, у період із грудня 2015 по березень 2016 року близька особа голови ДФС допомогла йому перевести частину неправомірної вигоди на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). Мова про 13 млн євро. У травні 2017-квітні 2018 років ця особа, яка володіла групою будівельних компаній, легалізувала всю суму отриманого хабаря — гроші були витрачені на купівлю недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та у 2022-2023 роках отримували додаткові доходи.

Наприкінці 2023 року НАБУ та САП домоглися, щоб було заарештовано 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн гривень, які власник групи будкомпаній отримав саме завдяки легалізованому хабарю. Іншу частину суми неправомірної вигоди (7,9 млн євро) легалізував радник чиновника — сума перебувала на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента, зареєстрованої також на Британських Віргінських островах. З цієї суми 5,5 млн євро він відмив у січні 2017 року — уклав агентський договір. А у квітні – серпні 2018 року він відмив ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

Детективи вже повідомили про підозру:

близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);

раднику ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн доларів та встановлюють осіб, які до цього причетні.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Романа Насірова було взято під варту у цій справі. Також було озвучено особу людини, яка дала їй рекордний хабар — нібито бізнесмен Олег Бахматюк.

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