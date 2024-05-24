Захмарна застава: герой мемів, якого підозрюють в рекордному для України хабарі, вийшов із СІЗО

Його підозрюють в отриманні найбільшого в історії України викритого хабаря — 722 млн грн

У п'ятницю, 24 травня, за ексголову Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу в сумі 55 млн 592 гривень. Він вийшов із-під варти, де перебував з 31 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд України. Зазначається, що Насіров повинен прибувати до суду за викликом, не залишати межі Києва без дозволу суду, утримуватись від спілкування із визначеними особами.

Також ексголова має здати на зберігання усі документи, які дають право на виїзд з України, зокрема: закордонні паспорти, службовий паспорт, інші документи. Окрім цього Насіров має носити електронний браслет. Строк дії обов’язків – до 7 липня 2024 року.

Нагадаємо, що сім разів суд зменшував заставу ексголові ДФС. Початковий її розмір становив 523 млн гривень.

У чому обвинувачують Насірова?

За даними слідства, Роман Насіров як очільник ДФС упродовж 2015-2016 років за пособництва свого радника отримав для себе та третіх осіб понад 722 мільйони гривень хабаря.

Чиновника підозрюють в отриманні хабарів у розмірі 5,5 млн доларів і 21 млн євро, які йому нібито передав бізнесмен Олег Бахматюк за прискорене відшкодування ПДВ. Крім цієї справи, Роман Насіров підозрюється в епізоді "газової справи" Олександра Онищенка зі збитком на 2 млрд гривень.

Після арешту Насіров заявив про проблеми зі здоров'ям і ліг у лікарню "Феофанія", де у нього нібито діагностували інфаркт міокарда. На суд його привозили на каталці з картатою ковдрою. Зрештою "картата ковдра" стала мемом в інтернеті.

Раніше "Телеграф" писав, що скандальний ексчиновник Насіров зручно влаштувався у камері з євроремонтом.