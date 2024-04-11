Камера з євроремонтом: скандальний ексчиновник Насіров зручно влаштувався у СІЗО — ЗМІ

Колишній чиновник утримується не в платній камері СІЗО

Колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого було взято під варту восени 2022 року, зробив ремонт у камері СІЗО. Щобільше, він встановив у ній великий плазмовий телевізор та провів інтернет.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. При цьому Насіров утримується не в платній камері, а у звичайній, і має одного сусіда.

"У камері він змінив підлогу, зробив євроремонт, встановив душ і провів інтернет", — сказав співрозмовник.

Скільки грошей витратив колишній урядовець на облаштування камери, джерела не розповіли.

Щодо платних камер у СІЗО, то в них просто немає вільних місць, тому колишнього чиновника тримають у звичайній камері СІЗО. Нагадаємо, що платні камери в українських СІЗО з’явилися у квітні 2020 року і, як повідомляли у Мін’юсті, швидко окупилися з погляду фінансів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова взяли під варту 31 жовтня 2022 року. Суд установив йому розмір застави у сумі 523 мільйони гривень. Чиновника підозрюють в отриманні хабарів у розмірі 5,5 млн доларів і 21 млн євро, які йому нібито передав бізнесмен Олег Бахматюк за прискорене відшкодування ПДВ. Крім цієї справи, Роман Насіров підозрюється в епізоді "газової справи" Олександра Онищенка зі збитком на 2 млрд гривень.

Згодом заставу було зменшено до 261 млн гривень, а у вересні 2023 року Вищий антикорупційний суд знизив її ще менше — до 130 млн гривень, але залишив Насірова під вартою. При цьому сам ексглава ДФС скаржився, що має лише 10 млн гривень.