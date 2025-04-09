В ВСУ со своим пледом? Известный налоговик не явился в суд из-за мобилизации

Лидер по взяткам предпочел службу в ВСУ приговору суда

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, который получил рекордную взятку в сумме 21 млн евро, добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Он сделал это на этапе судебных дебатов по уголовному делу, которое расследует НАБУ,

Об этом в среду, 9 апреля, сообщила общественная организация Transparency International Ukraine. Коррупционер запомнился украинцам, когда присутствовал на судебном заседании, укутанным в клетчатый плед. Несколько лет назад это просто стало мемом.

"9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Роман Насиров не прибыл на заседание в ВАКС (Высший антикоррупционный суд – ред.). Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд. Сделал он это добровольно. Также на этом основании защита подала ходатайство об остановке производства", – говорится в публикации.

Отмечается, что прокурор возразила против остановки производства, поскольку сначала Насиров должен был прибыть в суд по вызову. Кроме того, по ее мнению, он может участвовать в заседаниях дистанционно. Суд отложил рассмотрение этого вопроса, чтобы собрать больше информации. Следующее заседание запланировано на 11 апреля.

"Напомним, что дело Насирова уже находится на стадии судебных прений и приближается к приговору. Во время дебатов успела выступить прокурор, и уже начал свое выступление другой обвиняемый Новиков. В дальнейшем в дебатах должен выступить сам Насиров и защитники, после чего должно было быть последнее слово обвиняемых, а тогда суд должен был пойти в совещательную комнату для вынесения приговора", – пишут в Transparency International Ukraine.

В общественной организации также подчеркнули, что в мае 2024 года Верховная Рада позволила освобождать осужденных от отбывания наказания в обмен на прохождение военной службы по контракту. В то же время нардепы лишили такого права топ-коррупционеров.

"Это демонстрирует законодательный подход к невозможности "уклонения" от наказания за топ-коррупцию в обмен на военную службу", – говорится в публикации.

Ранее в общественной организации отмечали, что в 2026 году истекает срок давности по делу Насирова. В будущем это может послужить основанием для освобождения его и других фигурантов дела от уголовной ответственности.

Напомним, в мае 2024 года за Романа Насирова внесли залог в сумме 55 млн 592 гривен. Он вышел из-под стражи, где находился с 31 октября 2022 года. По условиям меры пресечения, Насиров должен прибывать в суд по вызову, не покидать пределы Киева без разрешения суда, воздерживаться от общения с определенными лицами.