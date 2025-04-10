Кияни обурилися на високі тарифи: за цю послугу доведеться платити до 1000 грн (фото)

Співвласники багатоквартирного будинку можуть достроково розірвати договір з управителем, якщо вирішать створити ОСББ або будуть невдоволені послугами

В березні в Києві майже вдвічі зріс тариф на обслуговування будинків. Киян неприємно здивували числа у платіжках — з квартири доводиться сплачувати від 600 до 900 грн.

При цьому саме утримання будинків та прибудинкових територій обходиться майже вдвічі дешевше від послуги з управління багатоквартирним будинком. Це випливає із квитанції — за утримання нарахували 356,21 грн, а за управління 579,65 грн. І це не зразковий будинок. Ліфт в ньому зламаний, а ремонту не було дуже давно.

Квитанція за березень зі збільшеною вартістю управління

В коментарях ділились, що вартість послуг у деяких киян сягнула 979,67 грн. За ці гроші мають не тільки прибирати будинок та територію, а навіть оплачувати електроенергію, що використовується на спільній території.

Що входить у послугу з управління багатоквартирним будинком

Такі розцінки запропонувало на конкурс комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва". Вони єдині, хто брав участь, тож виграли його автоматично.

Варто зауважити, що мешканці будинків, якими керує це підприємство можуть змінити управителя. Сторонами договору є управитель і співвласники, а орган місцевого самоврядування має одноразове повноваження його підписати. Договір з управителем укладається строком на рік і автоматично продовжується, якщо сторони не мають заперечень.

Але якщо співвласники вирішили достроково відмовитись від послуг управителя, якого обрало місто за конкурсом, — мають діяти за процедурою: провести збори, ухвалити відповідне рішення і не пізніше ніж за два місяці письмово попередити управителя про розірвання договору. Однак його потрібно замінити — для цього потрібно знайти або іншу компанію або створити ОСББ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що хоч вартість обслуговування будинків з ОСББ часто не набагато нижча, контролювати якість надання послуг простіше. В коментарях також ділились, що наразі в ОСББ тарифи залишились на поточному рівні, в старих будинках це 8-12 грн за квадратний метр.