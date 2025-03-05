В Києві майже вдвічі зріс один із тарифів

Районна керуюча компанія збільшила тариф за утримання будинків більше ніж у 2 рази

Після суттєвого здорожчання вартості проїзду в приміському транспорті до Києва, мешканців столиці чекає ще одне підвищення. У кількох районах міста з'явились оголошення про підвищення вартості тарифу за утримання будинків з 1 березня 2025 року.

Зросте він приблизно в 2 рази, за 1 квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення доведеться платити майже 13 грн. Ціни по місту різняться, тому варто уточнювати інформацію у своїй керуючій компанії.

На проспекті Романа Шухевича (Дніпровський район) підвищення склало з 6,19 грн за м.кв., до 11,57 грн в березні. В Оболонському ж районі — і того більше. Договори уклали автоматично, а тариф з 6 грн зріс до понад 12 грн за квадратний метр (12,88 грн). Відповідні оголошення з'явились на під'їздах мешканців.

Оголошення про підвищення вартості тарифу за утримання будинків в Оболонському районі

Оголошення про підвищення вартості тарифу за утримання будинків в Дніпровському районі

Зазвичай, тариф на управління будинками охоплює комплекс послуг, спрямованих на забезпечення належного стану та функціонування будинку. Конкретний перелік послуг може відрізнятися залежно від керуючої компанії та типу будинку.

Прибирання прибудинкової території та сходових клітин.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж (водопостачання, каналізація, електромережі).

Обслуговування ліфтів.

Вивезення побутових відходів.

Дератизація та дезінсекція.

Обслуговування систем протипожежної безпеки.

Поточний ремонт.

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