Киевляне возмутились высокими тарифами: за эту услугу придется платить до 1000 грн (фото)

Совладельцы многоквартирного дома могут досрочно расторгнуть договор с управляющим, если решат создать ОСМД или будут недовольны услугами

В марте в Киеве почти вдвое вырос тариф на обслуживание домов. Киевлян неприятно удивили числа в платежках – из квартиры приходится платить от 600 до 900 грн.

При этом именно содержание домов и придомовых территорий обходится почти вдвое дешевле услуги по управлению многоквартирным домом. Это следует из квитанции — за содержание насчитали 356,21 грн, а за управление 579,65 грн. И это не примерный дом. Лифт в нем сломан, а ремонта не было слишком давно.

Квитанция за март с увеличенной стоимостью управления

В комментариях делились, что стоимость услуг у некоторых киевлян достигла 979,67 грн. За эти деньги должны не только убирать дом и территорию, но даже оплачивать используемую на общей территории электроэнергию.

Что входит в услугу по управлению многоквартирным домом

Такие расценки предложило на конкурс коммунальное предприятие "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Деснянского района г. Киева". Они единственные, кто участвовал, и выиграли его автоматически.

Следует заметить, что жильцы домов, которыми управляет это предприятие могут сменить управляющего. Сторонами договора есть управляющий и совладельцы, а орган местного самоуправления имеет однократное полномочие его подписать. Договор с управляющим заключается сроком на год и автоматически продлевается, если стороны не имеют возражений.

Но если совладельцы решили досрочно отказаться от услуг управляющего, которого избрал город по конкурсу, — должны действовать по процедуре: провести собрание, принять соответствующее решение и не позднее чем через два месяца письменно предупредить управляющего о расторжении договора. Однако его нужно заменить — для этого нужно найти другую компанию или создать ОСМД.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, хотя стоимость обслуживания домов из ОСМД часто не намного ниже, контролировать качество предоставления услуг проще. В комментариях также делились, что в настоящее время в ОСМД тарифы остались на текущем уровне, в старых домах это 8-12 грн за квадратный метр.