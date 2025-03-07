В Києві вдвічі зріс тариф за утримання будинків: як можна заощадити

Вартість зросла майже вдвічі

Ситуацію з підвищення комунального тарифу в Києві на обслуговування будинків можна вирішити. Проте це рішення не обов'язково значно знизить вартість послуги.

"Телеграф" розповість, що робити будинкам, які вже у квітні отримають чимале нарахування за обслуговування будівель. Зауважимо, що з 1 березня вищевказаний тариф зросте приблизно у 2 рази, за 1 квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення доведеться платити майже 13 грн.

Такі зміни обурили багатьох киян, адже вони стосуються будинків, які не мають голови ОСББ або компанії, яка б виконувала ці функції. Тому фактично новий тариф встановлено для будинків, які обслуговують державні ЖЕКи.

Як вирішити цю ситуацію?

Одним з найпростіших варіантів є знайти будинку голову ОСББ та почати працювати з ними. Адже фактично об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) займається благоустроєм цих будівель. Будинки, які мають ОСББ, щомісяця отримують окреме нарахування за цим тарифом. Наразі він в Києві на аналогічну послугу в ОСББ і приватних КК давно сягнув 8–12 грн за метр у звичайних будинках і 14–25 грн у нових житлових комплексах.

Тобто в деяких кооперативах вартість послугу дійсно може бути меншою, але це не головний плюс. Адже наявність ОСББ хоч якось гарантує те, що за багатоповерхівкою слідкуватимуть. Тобто періодично робитимуться ремонти, підтримуватиметься чистота під'їздів тощо.

Водночас, слід зауважити, що вартість на обслуговування будинків без ОСББ не змінювалась з 2017 року. Тому підвищення цього тарифу цілком логічне, але чи зможуть ЖЕКи дійсно відпрацьовувати новий тариф достеменно не відомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть мешканці багатоквартирних будинків знизити комунальні тарифи.