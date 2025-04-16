Не "батюшка": як правильно українською звертатися до священнослужителів

У ПЦУ пояснили, як краще називати священників та їхніх дружин

У світі, де слово має вагу, а мова — душу, важливо вміти не лише сказати правильно, а й звертатися з пошаною. Деякі звичні форми звертання до священнослужителів і їхніх дружин насправді є русизмами і їм варто знайти гідну українську заміну.

Православна Церква України нагадує, що звичні для багатьох "батюшка" та "матушка" — це слова, які прийшли до нас із російської мови. Саме суфікси -ушк-, -юшк- їй властиві, на відміну від української.

Тож такі звертання вважають мовною калькою й не радять уживати. ПЦУ пропонує кілька гармонійних та шанобливих українських варіантів:

Панотець або отче — звертання до священника.

або — звертання до священника. Матінка, пані, паніматінка — звертання до дружини священнослужителя.

Ці слова не лише милозвучні, а й укорінені в українській культурі. Вони підкреслюють повагу до служителів церкви, зберігаючи водночас автентичність мови.

Зразки ввічливого звернення українською:

"Добрий день, отче!"

"Вибачте, матінко, чи не могли б Ви мені допомогти?"

"Дякую, паніматінко, за Вашу гостинність."

"Звернення до священнослужителя та його дружини може варіюватися залежно від конфесії та регіону. Найкраще запитати у вірянин або служителя церкви, як їм буде приємніше, щоб до них зверталися", — підкреслюють у ПЦУ.

І, зрештою, якщо ви сумніваєтеся, завжди можна сказати просто й шанобливо — "священник".

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