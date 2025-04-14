"ВелИкодня" чи "ВеликОдня"? Як правильно поставити наголос в цьому слові

Мовознавець пояснив, як правильно відмінювати це слово

В українській мові багато хто плутає, як правильно сказати "ВелИкодня" або "ВеликОдня". З наголосом у цьому слові все досить просто, слід просто запам’ятати.

Відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко пояснив, що українською мовою правильно свято називається "Великдень", але якщо ми відмінюємо це слово, то наголос ставимо на "И".

Наприклад, якщо ми говоримо "після Великодня" наголос залишиться на "И" (тобто "ВелИкодня", а не "ВеликОдня").

Також мовознавець нагадав, що конструкція "з наступаючим святом" є калькою з російської мови та використовувати її не варто. Правильно говорити "з прийдешнім". Так, "з наступаючим Великоднем" правильно перекладається українською як "з прийдешнім Великднем".

Також до теми про майбутнє свято варто нагадати, що солодкий хліб, який традиційно печуть до свята, українською називається "паска", але в жодному разі не варто називати його "куліч". Розмальовані яйця українською називають "крашанки" та "писанки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українською мовою правильно називати весняні квіти. Багато хто робить помилки в назвах та виходять русизми.