Вітання "З Пасхою" залиште росіянам: ось так треба говорити в Україні

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Великдень в Україні у 2025 році святкують 20 квітня. Проте більшість українців і досі це велике свято називають "Пасхою", що є неправильним. До речі, вітають одне одного саме так.

"Телеграф" розповість, як вітати людей в цей день. Та чому в українській мові немає слова "пасха".

Варто зазначити, що у усіх словниках української мови закріплена назва "Великдень". За словами кандидата філологічних наук, доцента, завідувача катедри української мови і літератури та методики їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії Романа Дубровського, слово "Великдень" походить від "Великий день".

Також є ще один, церковний, варіант — "Воскресіння Христове". Як зазначає професор філологічних наук Олександр Пономарів, остання назва поширена не лише серед священників, її також використовують в урочистому стилі та в художніх творах.

В словнику української мови Бориса Грінченка взагалі немає слова "ПасХа". Проте в інших словниках, як зазначає літератор та кандидат філологічних наук Роман Дубровський, слово "Пасха" можна знайти. Також воно означає "Пейсах", "Песах" — це свято в іудеїв, в перекладі означає перехід і пов’язане з виходом євреїв з Єгипту, де вони перебували в рабстві.

Як вітати українською мовою

У контексті українських традицій дійсно частіше вживається вітання "З Великоднем", яке походить від української назви свята. "Великдень" — це автентична українська назва свята Воскресіння Христового, яка глибоко вкорінена в нашій культурі.

Слово "Пасха" має грецьке походження і стало більш поширеним у російській православній традиції. В Україні використання фрази "З Пасхою" часто сприймається як вплив російської мови.

У православній традиції існують усталені форми великодніх вітань. Найпоширенішим і найтрадиційнішим є обмін словами "Христос Воскрес!" із відповіддю "Воістину Воскрес!". Цей обмін привітаннями символізує радість від Воскресіння Христового і є центральним елементом пасхальних традицій.

Раніше "Телеграф" писав, що треба знати про головні атрибути Великодня.