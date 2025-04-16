Не "батюшка": как правильно на украинском обращаться к священнослужителям

В ПЦУ объяснили, как лучше называть священников и их жен

В мире, где слово имеет вес, а речь — душу, важно уметь не только сказать правильно, но и обращаться с уважением. Некоторые привычные формы обращения к священнослужителям и их супругам на самом деле являются русизмами и им стоит найти достойную украинскую замену.

Православная Церковь Украины напоминает, что привычные для многих "батюшка" и "матушка" — это слова, которые пришли к нам из русского языка. Именно суффиксы -ушк-, -юшк- ей свойственны, в отличие от украинского.

Так что такие обращения считают языковой калькой и не советуют употреблять. ПЦУ предлагает несколько гармоничных и уважительных украинских вариантов:

Панотець или отче – обращение к священнику.

или – обращение к священнику. Матінка, пані, паніматінка — обращение к жене священнослужителя.

Эти слова не только благозвучны, но и укоренены в украинской культуре. Они подчеркивают уважение к служителям церкви, сохраняя одновременно подлинность языка.

Образцы вежливого обращения на украинском:

Добрий день, отче!"

"Вибачте, матінко, чи не могли б Ви мені допомогти?"

"Дякую, паніматінко, за Вашу гостинність."

"Обращение к священнослужителю и его супруге может варьироваться в зависимости от конфессии и региона. Лучше всего спросить у верующего или служителя церкви, как им будет приятнее, чтобы к ним обращались", — подчеркивают в ПЦУ.

И, в конце концов, если вы сомневаетесь, всегда можно сказать просто и уважительно – "священник".

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