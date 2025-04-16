Мобінг на роботі: що це таке і чому за це тепер каратимуть

Працівник має подати відповідну скаргу на свого кривдника

Цькування на роботі — не просто неприємна історія, а юридично визнане правопорушення. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє перевіряти роботодавців за скаргами на мобінг (систематичне приниження, психологічний тиск чи цькування працівника).

Детальніше про це розповіли народні депутати Юлія Гришина та Михайло Цимбалюк в ефірі каналу "Київ24". Вони зазначили, що знову можна перевіряти роботодавців через скарги на цькування працівників.

"Цькування на роботі на сьогодні вже визнано законодавством як протиправне явище і за нього передбачена адміністративна відповідальність, а також штраф", — зазначає Юлія Гришина, народна депутатка від фракції "Слуга народу".

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк додає, що є факти, коли чоловіки здійснюють психологічне насильство відносно жінок підлеглих.

За словами нардепа, перевірку щодо цькування на роботі проводять лише після того, як працівник офіційно подасть скаргу. Після цього справу може розглянути суд.

"Просто так, без підставних перевірок цей закон не передбачає. Тільки коли є сигнал, і цей сигнал не анонімний", — пояснює Цимбалюк.

Зазначимо, що з грудня 2022 року в Україні офіційно діє закон, що визначає поняття мобінгу (цькування на роботі) та встановлює відповідальність за нього. Він гарантує працівникам захист і передбачає покарання для кривдників — як звичайних працівників, так і роботодавців.

Відповідальність:

Для громадян — штраф від 850 до 1700 грн або 20–30 годин громадських робіт.

Для керівників/підприємців — штраф від 1700 до 3400 грн або 30–40 годин громадських робіт.

Захист передбачено зокрема ст. 5-1 Кодексу законів про працю та ст. 173-5 Кодексу України про адмінправопорушення.

Стаття 173-5 КУпАП

Раніше "Телеграф" писав, як розпізнати ознаки мобінгу і захистити себе. Визнання і розуміння цього питання – перший крок до його вирішення.