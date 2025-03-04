Верховна Рада підтримала мирну ініціативу Трампа

Український парламент подякував Америці за підтримку

Верховна Рада України звернулася до Конгресу США та президента Дональда Трампа зі словами про важливість двосторонньої співпраці. У ньому зокрема було підтримано ініціативу голови Білого дому щодо початку переговорного процесу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту України. Зокрема, там подякували Трампу, Конгресу та американському народу за стійку підтримку незалежності та суверенітету, а також за надання допомоги.

"Український народ бажає миру більше, ніж будь-хто інший у світі, і вірить, що особиста роль президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля матимуть вирішальне значення для якнайшвидшого припинення бойових дій і досягнення миру для України, Європи та всього світу. Верховна Рада України вітає ініціативи президента Дональда Трампа щодо початку переговорного процесу", — сказано в повідомленні.

Також там наголосили на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі США, особливо у сфері корисних копалин. При цьому там зазначили, що Україна має залишатися незалежною державою, а її народ вільним

Як повідомлялося раніше, Україна та США все ще мають намір підписати угоду про мінерали і, схоже, дійшли до компромісу в цьому питанні. Очікується, що підписання відбудеться незабаром.