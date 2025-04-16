Мобинг на работе: что это такое и почему за это теперь будут наказывать

Работник должен подать соответствующую жалобу на своего обидчика

Травля на работе — не просто неприятная история, а юридически признанное правонарушение. Верховная Рада поддержала законопроект, который позволяет проверять работодателей по жалобам на мобинг (систематическое унижение, психологическое давление или травлю работника).

Детальнее об этом рассказали народные депутаты Юлия Гришина и Михаил Цымбалюк в эфире канала "Киев24". Они отметили, что снова можно проверять работодателей из-за жалоб на травлю работников.

"Травля на работе на сегодня уже признана законодательством как противоправное явление и за него предусмотрена административная ответственность, а также штраф", — отмечает Юлия Гришина, народный депутат от фракции "Слуга народа".

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк добавляет, что есть факты, когда мужчины совершают психологическое насилие в отношении женщин подчиненных.

По словам нардепа, проверку по травле на работе проводят только после того, как работник официально подаст жалобу. После этого дело может рассмотреть суд.

"Просто так, без подставных проверок этот закон не предусматривает. Только когда есть сигнал, и этот сигнал не анонимный", — объясняет Цымбалюк.

Отметим, что с декабря 2022 года в Украине официально действует закон, определяющий понятие мобинга и устанавливающий ответственность за него. Он гарантирует работникам защиту и предусматривает наказание для обидчиков как обычных работников, так и работодателей.

Ответственность:

Для граждан — штраф от 850 до 1700 грн или 20-30 часов общественных работ.

Для руководителей/предпринимателей штраф от 1700 до 3400 грн или 30-40 часов общественных работ.

Защита предусмотрена в частности ст. 5-1 Кодекса законов о труде и ст. 173-5 Кодекса Украины об админправонарушениях.

Статья 173-5 КУоАП

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