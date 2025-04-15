Роботодавців може чекати новий штраф: Рада ухвалила важливий закон

Законопроєкт підтримали 245 нардепів

У вівторок, 15 квітня, Верховна Рада України вцілому ухвалила законопроєкт про мобінг №11044. Він передбачає позапланові перевірки роботодавців, на яких скаржаться працівники.

Про це народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді, Ірина Геращенко повідомила у Telegram.

"Дозволять позапланові перевірки роботодавців, якщо працівник або профспілка повідомляють про мобінг, тобто психологічний тиск, цькування чи приниження працівника на роботі під час воєнного стану", – йдеться у публікації.

За словами Геращенко, Центральний орган виконавчої влади (ЦОВВ) та його територіальні органи можуть здійснювати позапланові заходи контролю за заявою працівника або профспілки.

Також вона зазначила, що законопроєкт підтримали 245 нардепів, а під час обговорення голова профільного комітету Галина Третьякова також поскаржилася на цькування.

Нагадаємо, що відповідно до змін у Кодексі про адміністративні правопорушення від 23 грудня 2022 року, штрафи за мобінг становлять: для громадян – від 850 до 1700 грн або громадські роботи на 20-30 годин; для підприємців і посадовців – від 1700 до 3400 грн або громадські роботи на 30-40 годин.

Що таке мобінг

"Мобінг — це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної репутації у формі психологічного та економічного тиску, зокрема, зі застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, зокрема, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність та змінити місце роботи", – таке визначення дала завідувачка Онуфріївське бюро правової допомоги Лілія Трепачова.

Вона зауважила, що одною з ознак мобінгу є повторюваність вказаних вище діянь протягом певного часу.

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