Верховна Рада займеться порушеннями ТЦК. Голова комісії пояснив, як вона працюватиме

Парламент готуватиме відповідні постанови, Кабмін — ухвалювати акти

У Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія з розслідування можливих порушень законодавства при обороні держави. Вона займеться питаннями порушень в ТЦК та СП.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності і голова ТСК Олександр Бакумов. Він пояснив, чому виникла необхідність її створення.

Більше читайте у публікації: "Ми не голосували за "бусифікацію": "слуга народу" про штрафи ТЦК, скандал з Нацгвардією і заклики "поліцію на фронт".

Нардеп нагадав, що парламентські органи виконують контрольну функцію, але не можуть підміняти собою правоохоронні органи, не можуть бути органом досудового розслідування чи судом.

— Слідча комісія має класичні повноваження: вивчення конкретних фактів [порушень з боку ТЦК], запрошення осіб для пояснень, призначення експертиз. І ці всі матеріали за результатами їх зібрання, можуть направлятися до органів правопорядку для прийняття рішень відповідно до їх компетенцій, — каже голова ТСК. — На фоні цих всіх зібраних фактів можна виходити до висновків, які голосуються спочатку в слідчій комісії, а потім у Верховній Раді у вигляді постанови. І це вже є політичний наслідок.

Говорячи про політичні наслідки, "слуга" пояснив, що у звіті може бути направлення матеріалів до органів правопорядку.

— І органи правопорядку мають вжити заходів: внести відомості до ЄРДР, почати кримінальне провадження, брати факти і свідчення, які встановлені в засіданнях слідчої комісії, долучати їх до матеріалів кримінального провадження. Кабмін може ухвалювати акти (і так реагувати), притягувати до дисциплінарної відповідальності, накладати стягнення, — каже нардеп.

Він додав, якщо говорити про класичний парламентський метод, то це питання довіри до Кабміну, міністра оборони й всіх інших суб'єктів, яких призначає і звільняє Верховна Рада.

— Це вже політичний інструмент відповідальності за результатами парламентського контролю, в тому числі, — підсумував Олександр Бакумов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що кількість порушень з боку ТЦК 2025 року зросла.