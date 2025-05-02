Попрощались з помідорами і полуницею. Заморозки наробили біди фермерам в Україні (відео)

Фермери в паніці через другу хвилю заморозків в Україні

Україну знову накрили заморозки, і знову вони завдали значної шкоди сільськогосподарським культурам. Якщо минулого разу постраждали переважно кісточкові культури – вишні та абрикоси — то цього разу морози пошкодили городину.

У соцмережах фермери масово скаржаться на втрату врожаю помідорів та інших овочевих культур. Господарі показують кадри знищених морозом рослин та діляться своїми переживаннями через втрачені зусилля та заробітки. На відео, які поширюються в мережі, видно почорнілі стебла помідорів та інших овочів.

У підприємців через заморозки — суттєві фінансові збитки. Втім, проблеми охопили не тільки помідори. Фермер зі Львівщини показав своє поле полуниці, яке постраждало від раптового похолодання. "Обіцяли +3, є мінус 1. Отак, все не накрито, масове цвітіння", – коментує господар, показуючи великі площі пошкоджених рослин.

У коментарях люди зазначають, що деякі рослини можуть відновитися після заморозків, якщо пошкодження не зачепили кореневу систему. Утім, для багатьох культур такі пошкодження означають втрату врожаю.

Заморозки – це природне явище, коли температура повітря опускається нижче нуля градусів за Цельсієм, часто короткочасно, особливо в нічний період. Весняні заморозки становлять особливу небезпеку для сільськогосподарських культур, оскільки вони можуть знищити молоді пагони, цвіт і зав'язі плодів.

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