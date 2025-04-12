Через заморозки загинуло до 80% врожаю? Наскільки це вдарить по цінам на продукти - експерти

Заморозки в Україні ще не закінчились

Україну може очікувати значний зліт цін на продукти, зокрема овочі та фрукти, через квітневі заморозки. На врожайність вплине не тільки псування періоду квітнення, а й можливість поширення хвороб.

Як зазначив в етері КИЇВ24 голова союзу українського селянства Іван Томич, різкого підняття цін не буде саме через імпорт.

"Подорожчання буде. Надто різкого підняття цін очікувати не треба, адже імпорт урівноважить попит, але здорожчання не оминути", — каже Томич.

За його словами, прогнозувати зліт цін у відсотковому співвідношенні зараз не коректно, адже заморозки ще не закінчились. Ба більше різка зміна температури вплинула не тільки на плодові дерева, що квітли, а й на рослинність в цілому.

"Зараз будуть зсуватись строки отримання врожаю з огірків, помідорів тощо навіть з теплиці. Імпортувати певну кількість продуктів Україна буде", — пояснює Томич.

Водночас головний агроном сільськогосподарського підприємства з Одещини Максим Бойко зазначив Forbes Ukraine, що загинуло до 80% абрикосового цвіту, персики постраждали на 90%. Вартість цих фруктів може зрости в чотири рази. Але наразі оцінювати збитки ще рано, адже в Україну за весну кілька разів будуть повертатись заморозки.

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