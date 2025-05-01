Рус

Врятувати саджанці горіха після заморозків можна. Як допомогти молодому дереву

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Після заморозків горіхи допоможе врятувати один засіб Новина оновлена 01 травня 2025, 15:53
Після заморозків горіхи допоможе врятувати один засіб. Фото Колаж "Телеграф"

Поради від досвідчених садівників, як зберегти саджанці горіха після заморозків

Весна в Україні відзначилася мінливою погодою — різкими потепліннями та такими ж раптовими заморозками. Звичайно ж такі перепади температур не могли не позначитися на рослинах та деревах. Ми вже розповідали, чим удобрити троянди кущі, а сьогодні ділимося, як врятувати молоді дерева горіхів, які померзли під час весняних заморозків.

Проблему підмерзання молодих саджанців селекційних горіхів обговорили у Facebook-спільноті "Сад. Город. Теплиця". Одна з користувачів поділилася фото, як у неї підмерзли молоді дерева горіхів. У коментарях їй порадили, як урятувати ці саджанці.

горіхи

Як виявилося, після того, як молодий горіх померз, його потрібно удобрити стимулятором росту, тоді є шанс, що дерево відновиться і продовжить рости.

"Почекайте кілька днів — оцініть, чи йдуть нові пагони з живих бруньок нижче по стовбуру. Почорнілі частини можна акуратно обрізати до здорової тканини. Підживіть рослину стимулятором росту (наприклад, гумат калію) і забезпечте хороший полив без застою води", — радить одна з користувачок.

горіхи

Інші користувачі також погодилися, що препарати для стимуляції росту допоможуть горіхам відновитись після підмерзання. Також радять садити горіхи трохи в тіні, так більше шансів, що вони не підмерзатимуть навесні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати своїми руками добрива для помідорів. З цим підживленням урожай збиратимете відрами.

Теги:
#Горіхи #Заморозки #Корисні поради