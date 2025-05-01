Врятувати саджанці горіха після заморозків можна. Як допомогти молодому дереву

Поради від досвідчених садівників, як зберегти саджанці горіха після заморозків

Весна в Україні відзначилася мінливою погодою — різкими потепліннями та такими ж раптовими заморозками. Звичайно ж такі перепади температур не могли не позначитися на рослинах та деревах. Ми вже розповідали, чим удобрити троянди кущі, а сьогодні ділимося, як врятувати молоді дерева горіхів, які померзли під час весняних заморозків.

Проблему підмерзання молодих саджанців селекційних горіхів обговорили у Facebook-спільноті "Сад. Город. Теплиця". Одна з користувачів поділилася фото, як у неї підмерзли молоді дерева горіхів. У коментарях їй порадили, як урятувати ці саджанці.

Як виявилося, після того, як молодий горіх померз, його потрібно удобрити стимулятором росту, тоді є шанс, що дерево відновиться і продовжить рости.

"Почекайте кілька днів — оцініть, чи йдуть нові пагони з живих бруньок нижче по стовбуру. Почорнілі частини можна акуратно обрізати до здорової тканини. Підживіть рослину стимулятором росту (наприклад, гумат калію) і забезпечте хороший полив без застою води", — радить одна з користувачок.

Інші користувачі також погодилися, що препарати для стимуляції росту допоможуть горіхам відновитись після підмерзання. Також радять садити горіхи трохи в тіні, так більше шансів, що вони не підмерзатимуть навесні.

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