Заморозки повертаються в Україну. Де та коли чекати до -5 градусів

Вони вже наробили чимало шкоди

Заморозки останніми днями відступили з України, встановилася комфортна погода. Проте у перші дня травня температура повітря вночі знову відчутно знизиться, місцями — до заморозків.

Такий прогноз дав "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, на початку останнього місяця весни погодні умови над центральною та східною Європою, зокрема й над Україною, визначатиме антициклон і гребінь високого тиску. Тому сильних опадів не передбачається.

Де можуть бути заморозки 2 травня

У четвер і п'ятницю, 1-2 травня, в Україні переважно буде сухо. Невеликий дощ місцями може пройти лише в західних і північно-східних областях. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +5…+12 градусів. У північних і західних регіонах 2 травня можливі заморозки на поверхні ґрунту і в повітрі 0…-3 градусів.

Вдень у денні години 1-2 травня синоптик прогнозує 12-18 градусів із позначкою "плюс". У південній частині України та на Закарпатті повітря прогріється до +19…+24 градусів.

Попередження про заморозки від Укргідрометцентру

Український гідрометцентр також попередив про можливість заморозків в ніч на 2 травня. За його прогнозами, заморозки поверхні ґрунту від 0 до -5 градусів очікуються в ніч на п'ятницю у західних, північних, більшості центральних областей. Наступної ночі, на 3 травня, вони охоплять східні, Сумські, Чернігівську, Полтавську та Дніпропетровську області (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше "Телеграф" розповідав, якої шкоди наробили заморозки в Україні. Під удар потрапили всі рослини, які уже були висаджені у відкритий ґрунт — переважно це ранні сорти картоплі, помідорів і інших овочів.