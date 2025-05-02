Простились с помидорами и клубникой. Заморозки наделали беды фермерам в Украине (видео)

Фермеры в панике из-за второй волны заморозков в Украине

Украину снова накрыли заморозки, и снова они нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. Если в прошлый раз пострадали преимущественно косточковые культуры – вишни и абрикосы, то на этот раз морозы повредили овощи.

В соцсетях фермеры массово жалуются на потерю урожая помидоров и других овощных культур. Хозяева показывают кадры уничтоженных морозом растений и делятся своими переживаниями из-за утраченных усилий и заработков. На видео, которые распространяются в сети, видны почерневшие стебли помидоров и других овощей.

У предпринимателей из-за заморозков — существенный финансовый ущерб. Впрочем, проблемы охватили не только помидоры. Фермер из Львовщины показал свое поле клубники, пострадавшей от внезапного похолодания. "Обещали +3, есть минус 1. Так, все не покрыто, массовое цветение", – комментирует хозяин, показывая большие площади поврежденных растений.

В комментариях люди отмечают, что некоторые растения могут восстановиться после заморозков, если повреждения не затронули корневую систему. Впрочем, для многих культур такие повреждения означают потерю урожая.

Заморозки – это естественное явление, когда температура воздуха опускается ниже нуля градусов Цельсия, часто кратковременно, особенно в ночной период. Весенние заморозки представляют особую опасность для сельскохозяйственных культур, поскольку они могут уничтожить молодые побеги, цвет и завязи плодов.

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