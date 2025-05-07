Тисячі ув’язнених можуть поповнити лави ЗСУ: у Мін’юсті розкрили деталі

Потрапити до лав української армії зможуть не всі

Близько 20-30% усіх засуджених в Україні можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Зараз у нашій країні є 37 тисяч осіб, які були засуджені або взяті під варту.

Про це розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов в інтерв’ю Укрінформу. За його словами, вже зараз у лавах ЗСУ перебуває понад 8300 засуджених, а ще більше тисячі заявок перебувають на розгляді.

"Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20-30% загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю та стати на захист держави", — сказав він.

За його словами, цей процес у Мін’юсті розглядають не лише як механізм поповнення резервів, а й як механізм повторної соціалізації засуджених. Однак Пікалов наголосив, що далеко не всі ув’язнені можуть потрапити до лав ЗСУ.

"Наприклад, не можуть (приєднатися до ЗСУ, — ред.) — за тероризм, за корупційні, статеві злочини, за злочини проти основ нацбезпеки. За статистикою, 57% — засуджено за майнові злочини, 11% — це стаття про незаконний обіг наркотиків", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, командир спецпідрозділу ГУР "Артан-Х" розповідав "Телеграфу", як колишні в’язні воюють у його підрозділі. За його словами, мотивація у них є дуже високою.