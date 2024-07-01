"Хочуть повернутися додому героями": про що говорять ув’язнені, які пішли воювати за Україну

В армію не візьмуть тих, кого засуджено за зґвалтування, насильство сексуального характеру, вбивство двох і більше осіб чи злочини проти національної безпеки України

В Україні триває мобілізація ув’язнених. Охочих серед засуджених скористатися таким бартером вистачає.

Про те, що говорять самі ув’язнені про перспективу захищати Україну, дізналися журналісти Associated Press (АР). За оцінками Міністерства юстиції, близько 27 000 ув’язнених потенційно можуть мати право на участь у новій програмі.

"Багато мотивів походить від бажання повернутися додому героєм, а не повернутися додому із в’язниці ", — розповіла виданню заступник міністра юстиції України Олена Висоцька.

Так, наприклад, 27-річний Ернест Вольвач готовий стати на захист Батьківщини. Він відбуває два роки ув’язнення за грабіж у виправній колонії Дніпропетровської області. У в’язниці він працює на кухні.

"Нерозумно сидіти тут і нічого не робити ", — сказав Вольвач, додавши, що з початку війни він хотів "щось зробити для України" і мати можливість вступити до армії. " Тепер вона з’явилася ", — додав ув’язнений.

АР пише, що з міркувань безпеки українських військових, які перебувають на службі, зазвичай ідентифікують лише на ім’я чи позивне. Багато ув’язнених Дніпропетровської виправної колонії також просили називати їх лише іменами, щоб уникнути труднощів у разі їхнього призову.

Ще один 30-річний ув’язнений, який назвався Володимиром, виготовляє заклепки у майстерні колонії. Він планує піти добровольцем після закінчення терміну покарання за один рік. За програмою умовно-дострокового звільнення йти воювати він не готовий. Бо вона фактично не передбачає відпустки додому.

У статті йдеться про те, що умовно-дострокове звільнення засуджені можуть отримати після співбесіди, медичного огляду та перегляду судимості.

В армію не візьмуть тих, кого засуджено за зґвалтування, насильство сексуального характеру, вбивство двох і більше осіб чи злочини проти національної безпеки України.

Українські чиновники прагнуть провести різницю між своєю програмою та вербуванням у Росії, пише АР. Росіяни таких бійців, як правило, спрямовували на смертоносні бої, кажуть чиновники. Українська програма спрямована на інтеграцію ув’язнених до регулярних українських фронтових підрозділів.

За даними, спрямованими урядом до Європейського Союзу, у в’язницях країни утримується близько 42 000 осіб. Після спецперевірки умовно-достроково звільнених ув’язнених відправляють на базову підготовку до таборів. Там вони вчаться поводитися зі зброєю та іншими засадами ведення бою. Після навчання колишні ув’язнені приєднуються до окремих підрозділів.

Умовно-достроково звільнений Михайло розповів виданню, що йому було важко впоратися із фізичними навантаженнями після місяців відносної бездіяльності у в’язниці — залазити та виходити з бронетранспортерів та бігати через смугу перешкод.

"Я вирішив записатися в Українську добровольчу армію, бо в мене вдома сім’я, діти, батьки. Я буду кориснішим на війні", — сказав 29-річний хлопець під шум стрілянини на стрільбищі.

Нагадаємо, що після того, як в Україні дозволили мобілізувати засуджених, вже понад 2750 ув’язнених ухвалили рішення вступити до лав Збройних сил України добровільно. Загалом перший етап мобілізації ув’язнених може принести ЗСУ понад 4000 добровольців, які змінять в’язницю на окопи.

Раніше "Телеграф" писав, що дала мобілізація ув’язнених в Україні українській армії. Подробицями поділився комбат Третьої штурмової.