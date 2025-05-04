Стало відомо, скільки коштує проїхатися першими новенькими плацкартними вагонами в Україні

Нові вагони поки що рідкість

В Україні вперше з’явилися плацкартні вагони власного виробництва. І невдовзі вони вийдуть на свій перший рейс.

"Телеграф" дізнався, скільки коштує подорож у такому. Охочі можуть покататися в одному з новеньких вагонів уже 6 травня, якщо їхній шлях пролягає зі Львова до Харкова (№22).

Згідно з даними у додатку "Укрзалізниці", плацкартне місце у цьому вагоні обійдеться у 546 гривень. Варто зазначити, що у складі буде лише два нові вагони (9 та 10) і лише вони доступні в інші дні.

Як повідомлялося раніше, в "УЗ" повідомляли, що закупили шість нових плацкартних вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (Кременчук). Це перша в історії незалежної України закупівля плацкартних вагонів.

Крім того, компанія оприлюднила знімки того, як виглядають ці вагони, і на них можна помітити ряд відмінностей від більш відомих моделей. Наприклад, було підвищено рівень комфорту для пасажирів, додано нові зарядки та столики для верхніх полиць.

Як повідомлялося раніше, у квітні "Укрзалізниця" пережила масштабний збій у роботі після кібератаки. Після цього клієнти отримали чималі бонуси у додатках.