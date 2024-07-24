Не тільки чоловіки: засуджені жінки незабаром встануть на захист України

У відомстві назвали загальну цифру в'язнів, які пішли служити в ЗСУ

З 17 травня 2024 року засуджені можуть стати до лав армії виключно на добровільній основі. Так, семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ.

Вони виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

У повідомленні зазначається, що засуджені жінки успішно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.

"Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ", — зазначила заступник Міністра юстиції Olena Vysotska.

У відомстві додали, що з дня набрання чинності Закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.

Мобілізація засуджених

13 березня 2024 року на сайті Верховної Ради України зареєстрували законопроєкт №11079, яким пропонується надати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом в особливий період. Простими словами, депутати пропонують дозволити в’язням проходити службу у лавах ЗСУ.

Вже 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє ув’язненим мобілізуватися до лав Збройних сил України. Однак це стосується не всіх засуджених.

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, цю цифру можна оцінити в 15-20 тисяч осіб. Однак поки що незрозуміло скільки з них підпишуть контракт. Він вважає, що є надія на те, що це буде кілька тисяч людей.

Натомість не всі в'язні можуть вступити до лав ЗСУ. В Міноборони пояснили, кого з засуджених не будуть мобілізовувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що говорять ув’язнені, які пішли воювати за Україну.