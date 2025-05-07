Тысячи заключенных могут пополнить ряды ВСУ: в Минюсте раскрыли детали

Попасть в ряды украинской армии смогут не все

Около 20-30% всех осужденных в Украине могут быть мобилизированы в ряды ВСУ. Сейчас всего в нашей стране есть 37 тысяч лиц, которые были осуждены или взяты под стражу.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Евгений Пикалов в интервью Укринформу. По его словам, уже сейчас в рядах ВСУ пребывает более 8300 осужденных, а еще более тысячи заявок пребывают на рассмотрении.

"Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и встать на защиту государства", — сказал он.

По его словам, этот процесс в Минюсте рассматривают не только как механизм пополнения резервов, но и как механизм повторной социализации осужденных. Однако Пикалов подчеркнул, что далеко не все заключенные могут попасть в ряды ВСУ.

"Например, не могут (присоединиться к ВСУ, — ред.) — за терроризм, за коррупционные, половые преступления, за преступления против основ нацбезопасности. По статистике, 57% — осуждены за имущественные преступления, 11% — это статья о незаконном обращении наркотиков", — сказал он.

Как сообщалось ранее, командир спецподразделения ГУР "Артан-Х" рассказывал "Телеграфу", как бывшие заключенные воюют в его подразделении. По его словам, мотивация у них очень высокая.