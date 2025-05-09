Приладдя більше не валятиметься під ногами: копійчаний лайфхак для порядку в підсобці

Віники та швабри будуть на своєму місці

Хто має дачу чи гараж, той знає, скільки клопоту з господарським приладдям. Швабри, віники, садові граблі постійно розсипаються, коли їх прихиляєш до стіни. У невеликих підсобках такі довгі предмети заважають пересуватись.

У Facebook запропонували просте рішення для цієї поширеної проблеми. Виявляється, зручний органайзер можна зробити зі звичайного утеплювача для труб і скотчу.

Такий утеплювач для труб не вдарить по кишені — у популярному будівельному супермаркеті він коштує всього 35 гривень за 2 погонних метри. А можливо, у вас навіть залишився шматок після ремонту, тож не доведеться витрачати жодної копійки. Матеріал легкий, гнучкий і достатньо міцний, щоб витримати вагу господарського приладдя.

Виготовити органайзер надзвичайно просто. Спочатку треба розрізати шматок утеплювача вздовж — так ви отримаєте довгу смугу. Потім прикріпіть її до полиці стелажа звичайним скотчем. Далі візьміть канцелярський ніж і зробіть кілька вертикальних надрізів на однаковій відстані один від одного. Ось і все — органайзер готовий до використання!

Тепер ви можете вставляти держаки віників, швабр, садових інструментів у ці надрізи. Вони будуть надійно триматися вертикально і не падатимуть. Більше жодних проблем з пошуком потрібного інструмента і жодного безладу в підсобці.

Цей простий лайфхак особливо корисний для тих, у кого мало місця на дачі або в гаражі. Він допоможе навести лад без значних витрат і спеціальних інструментів. Кілька хвилин роботи — і ваш інвентар завжди буде під рукою та на своєму місці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як за копійки перетворити звичайну дачу на котедж, як у кіно. Ці лайфхаки додадуть естетики у ваш будинок.