Як за копійки перетворити звичайну дачу на котедж, як у кіно (6 порад)

Ці лайфхаки додадуть естетики у ваш будинок

Дача — це місце для відпочинку, де можна відчути близькість до природи і насолоджуватися спокоєм. Інтер'єр дачі в стилі котеджу створює атмосферу затишку, використовуючи натуральні матеріали, теплі кольори та прості, але функціональні елементи, що дарують відчуття комфорту та гармонії.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав 6 простих порад, як недорого перетворити будинок на "кіношний" котедж.

1. Грайте з кольорами та текстурами

У стилі котеджкор важливо створити затишний, комфортний простір, де поєднуються різні кольори та текстури. Використовуйте ніжні натуральні кольори, як зелені, коричневі та кремові, щоб додати спокій. Матеріали, такі як бавовна, льон і дерево, створять затишну атмосферу, а додавання елементів ручної роботи, таких як плетені кошики або в'язані вироби, зробить простір ще більш теплим.

2. Внесіть природу всередину

Натуральне дерево та природні елементи, такі як сухоцвіти або в'юнкі рослини, допоможуть створити атмосферу сільського стилю. Відкриті балки, дерев'яні полиці та вироби з натуральної деревини привносять теплоту й відчуття зв'язку з природою, що є основою цього стилю.

3. Призначте кожну кімнату для певної мети

Кожен предмет меблів або декор в інтер'єрі має створювати атмосферу спокою та затишку. Ключовим є використання м'яких, натуральних текстур. Наприклад, використовуйте квіткові подушки або в'язані ковдри, щоб кімната виглядала теплою та привітною.

4. Використовуйте вироби ручної роботи

Додайте у свій інтер'єр елементи ручної роботи, які привнесуть унікальність і індивідуальність. Ручні килими або декоративні вироби з дерева допоможуть створити теплу атмосферу, яка буде нагадувати про традиційне сільське життя.

5. Оновіть стіни

Шпалери з квітковим або природним принтом можуть миттєво додати кімнаті шарму та тепла. Також використовуйте старовинні картини або настінне мистецтво, щоб підкреслити характер вашого інтер'єру і створити ностальгічний настрій.

6. Додайте ароматичні елементи

Створіть атмосферу котеджного стилю за допомогою ароматичних свічок. Вибір ароматів, які нагадують сільський стиль, таких як лаванда або ваніль, допоможе додати ще один шар затишку вашому дому, не потребуючи великих зусиль.

Створення інтер'єру в стилі котеджу дозволяє створити атмосферу затишку й природного тепла в кожній кімнаті. Важливо пам'ятати, що цей стиль базується на простоті, натуральних матеріалах та увазі до деталей, що створює комфортну та спокійну обстановку для життя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з настанням теплого сезону люди все частіше вирушають на дачу. Утім, дачні будинки нерідко мають характерний запах, спричинений вологістю або старими речами. Існує кілька нескладних способів, які допоможуть надати приміщенню свіжості.