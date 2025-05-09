Инвентарь больше не будут валяться под ногами: копеечный лайфхак для порядка в подсобке

Веники и швабры будут на своем месте

Кто имеет дачу или гараж, тот знает, сколько хлопот с хозяйственными принадлежностями. Швабры, веники, садовые грабли постоянно падают, когда их прислоняешь к стене. В небольших подсобках такие длинные предметы мешают передвигаться.

В Facebook предложили простое решение для этой распространенной проблемы. Оказывается, удобный органайзер можно сделать из обычного утеплителя для труб и скотча.

Такой утеплитель для труб не ударит по карману – в популярном строительном супермаркете он стоит всего 35 гривен за 2 погонных метра. А возможно, у вас даже остался кусок после ремонта, так что не придется тратить ни копейки. Материал легкий, гибкий и достаточно прочный, чтобы выдержать вес хозяйственных принадлежностей.

Изготовить органайзер очень просто. Сначала нужно разрезать кусок утеплителя вдоль – так вы получите длинную полосу. Затем прикрепите ее к полке стеллажа обычным скотчем. Далее возьмите канцелярский нож и сделайте несколько вертикальных надрезов на одинаковом расстоянии друг от друга. Вот и все – органайзер готов к использованию!

Теперь вы можете вставлять рукоятки веников, швабр, садовых инструментов в эти надрезы. Они будут надежно держаться вертикально и не будут падать. Больше никаких проблем с поиском нужного инструмента и никакого беспорядка в подсобке.

Этот простой лайфхак особенно полезен тем, у кого мало места на даче или в гараже. Он поможет навести порядок без значительных затрат и специальных инструментов. Несколько минут работы и ваш инвентарь всегда будет под рукой и на своем месте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как за копейки превратить обычную дачу в коттедж, как в кино. Эти лайфхаки добавят эстетики в ваш дом.