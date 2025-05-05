Швидко та абсолютно безкоштовно: як позбутися бур’янів на доріжках та бруківці у дворі

Цей ефективний лайфхак дуже допоможе у боротьбі з бур’янами на доріжках

Багато дачників часто стикаються з проблемою бур’янів, які проростають на вистелених камінням або бруківкою доріжках у дворі дачі. Впоратися з цією рослинністю можна швидко та безкоштовно, якщо знати один ефективний лайфхак.

Часто для боротьби з бур’янами у дворі використовують звичайний оцет, пише Express. Однак, попри свою ефективність, оцет може нашкодити корисним рослинам на дачі. Тож його використання для боротьби з бур’янами краще обмежити.

Як позбутися бур’янів у дворі дачі?

Є швидкий і абсолютно безкоштовний, але дуже ефективний спосіб боротьби з бур’янами. Для цього вам знадобиться звичайний окріп. Просто закип’ятіть воду в чайнику і відразу полийте окропом кожен кущ або стебло бур’янів під корінь. Для зручності можна поливати прямо із чайника.

Окріп відразу за кілька хвилин знищить шкідливу рослину без шкоди для корисних культур. Кипляча вода просто ошпарює бур’яни, вбиваючи листя, позбавляючи їх можливості використовувати сонячне світло — життєво важливу частину їхнього виживання.

Також окропом безпечно поливати кам’яні, бруківкові чи гравійні доріжки у дворі. А ось корисні рослини на грядках або дерева поливати окропом категорично заборонено, тому що гаряча рідина може їх пошкодити або знищити.

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