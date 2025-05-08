До смішного просто, але ефективно: гуманний спосіб відвадити настирливих голубів з дачі та саду

Боротися з голубами та іншими зухвалими птахами допоможе простий лайфхак

Мешканці приватних будинків та власники дач точно стикалися з проблемою навали голубів. Ці на перший погляд нешкідливі птахи можуть стати шкідниками — знищити врожай у саду та на ділянці або просто постійно гадити у дворі, що також не дуже приємно.

"Телеграф" розповість, як гуманно відвадити настирливих пернатих із вашої ділянки. Цей спосіб до смішного простий, але дуже ефективний.

Як відлякати голубів з дачі?

Існує простий, але ефективний спосіб боротьби з голубами на дачі або приватному дворі, пише Express. Для цього вам знадобляться різні блискучі елементи. Саме вони можуть відвадити настирливих птахів з вашої дачної ділянки.

Як виявилось, блискучі предмети лякають голубів та інших птахів-шкідників. Вони створюють раптові спалахи світла і відображення, а це сигналізує птахам про небезпеку і вони одразу ж відлітають.

Розвішайте на своїй ділянці непотрібні блискучі CD або DVD диски, шматочки фольги або інші блискучі предмети. Такий спосіб боротьби з голубами найгуманніший і найбезпечніший. Птахи просто самі відлетять з території вашої ділянки і не повертатимуться, знаючи про небезпеку блискучих предметів.

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