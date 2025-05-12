Столітні леви, фальшиві вікна і символічний мурал: де знаходиться цей будинок у Києві (фото)

Прибутковий будинок на розі вулиць Гончара та Великої Житомирської в Києві – справжня архітектурна загадка, яка понад століття вражає своїм багатим декором у стилі модерн

У центрі Києва, на розі вулиць Гончара та Великої Житомирської, височіє будівля, яка вже понад століття залишається загадкою для містян та гостей столиці. Прибутковий будинок, зведений у 1909 році, вражає не лише своїм віком, а й багатством архітектурних деталей, які роблять його справжньою перлиною київського модерну.

Близько 1906 року ділянку придбав священник Іларіон Васильович Радзимовський. Протягом 1908-1909 років за проєктом архітектора Клуга було споруджено чотириповерховий прибутковий будинок № 23-а. У 1911 році до нього добудували ще два поверхи, а головний фасад оздобили у стилі модерн, що надало будівлі особливої виразності та пластичності.

Архітектурні особливості: леви, янголи та валькірії

Фасад будинку оздоблений численними маскаронами — декоративними скульптурними головами, які є характерною рисою архітектури початку ХХ століття. Найбільш впізнаваними є масивні голови левів, що "стережуть" під’їзд з обох боків. Їхні суворі погляди додають будівлі величі та трохи містики.

Під самим дахом розташувався янгол Серафім — символ духовного захисту. А ще трохи нижче — дві валькірії, жіночі воїтельки зі скандинавської міфології, які, здається, готові кинутися в бій за спокій мешканців.

Фальшиві вікна: декоративна загадка

Одна з найцікавіших деталей — фальшиві вікна. Вони виглядають так, ніби їх закрили на час ремонту, але насправді це лише декоративний елемент, який додає фасаду своєрідної інтриги. Така архітектурна деталь була популярною у добу модерну, коли архітектори експериментували з формами та обманом зору.

Варто зазначити, що спочатку будинок не був кутовим. На розі стояв невеликий двоповерховий будиночок, а поруч, на місці теперішнього скверу київських інтелігентів, працював літній кінотеатр. У 1980 році цей будиночок знесли, і лише тоді будівля отримала свій сучасний вигляд.

Мурал — нове мистецьке дихання

З 2015 року торцева стіна будинку прикрашена великою мозаїкою, створеною українським скульптором Костянтином Скритуцьким. Панно площею понад 300 квадратних метрів зображує Київ у вигляді жіночого обличчя, на якому діти малюють контури міста. У композиції також вміщені два псалми та Десять Божих Заповідей, які світяться вночі, символізуючи любов і турботу про місто та його мешканців.

Будинок на розі вулиць Гончара та Великої Житомирської — це цікавий приклад київської архітектури початку ХХ століття з оригінальними деталями, такими як фальшиві вікна та скульптури. Його сучасний мурал додає будівлі живого вигляду і робить це місце особливим у міському просторі. Якщо будете неподалік, варто звернути увагу на цей куточок Києва — він точно не залишить вас байдужими.

Раніше "Телеграф" розповідав, де знаходиться "будинок з вежками" і чим він особливий. Він до того ж є одним із найвиразніших прикладів неоготичного стилю в архітектурі Києва.