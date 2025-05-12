Це дивує майже кожного туриста у Києві. Спуск туди займає понад чотири хвилини

Приблизно як 35-поверховий будинок у глибину

Київ — не лише місто з багатою історією та вражаючою архітектурою, а й місце, де ховається унікальний світовий рекорд, про який знають не всі. Туристи, які вперше приїжджають до столиці України, нерідко з подивом дізнаються: найглибша у світі станція метро розташована саме тут – і це не міф, а факт, підтверджений інженерами.

Про це пише 24 Канал. Станція "Арсенальна" на червоній лінії київського метро занурюється під землю на неймовірну глибину – 105,5 метра, що приблизно дорівнює висоті 35-поверхового хмарочоса.

Побудована ще в 1960-х роках, вона утримує світовий рекорд уже понад пів століття. Такий проєкт був продиктований особливостями київського рельєфу та близькістю урядового кварталу. Станцію довелося розміщувати нижче дніпровських пагорбів, що зробило її по-справжньому унікальною.

Київ, 1984 рік. Станція метро "Арсенальна"

Для багатьох іноземців "Арсенальна" стає справжнім атракціоном. Часто вони дивуються: спуск на ескалаторі займає понад 4 хвилини. Дехто порівнює цю подорож зі спуском у глибини планети, а не звичною поїздкою в метро.

Станція "Арсенальна". Фото: КМДА

Фото: КМДА

Для довідки:

Станцію метро "Арсенальна" відкрили 6 листопада 1960 року як частину першої черги Київського метрополітену. Вона є однією з п'яти перших станцій метро в Києві.

Станція отримала свою назву від розташованого поруч Київського арсеналу — історичної будівлі, що відіграла важливу роль у подіях 1918 року.

"Арсенальна" є єдиною у Східній Європі двосклепінчастою станцією глибокого закладення. Її центральна зала має лише 21 метр у довжину, а основний простір займає величезний пілон з двома отворами-проходами між платформами та технічними приміщеннями, схованими за ним.

Раніше "Телеграф" писав, де в Києві знаходяться обсерваторії і як їх відвідати. Це унікальна можливість зазирнути в космічні глибини прямо в столиці.