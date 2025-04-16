Обман зору чи геніальна інженерія: чому вам варто побачити унікальний будинок у центрі Києва (фото)

Будинок на вулиці Трьохсвятительській у Києві дивує своєю архітектурною хитрістю

В Києві на вулиці Трьохсвятительській, 11, знаходиться одна з найцікавіших і найзагадковіших будівель столиці — так званий "будинок-обманка". З першого погляду ця споруда виглядає як звичайний триповерховий будинок, але варто переступити поріг — і перед вами відкривається справжня архітектурна таємниця: насправді всередині він має п’ять поверхів!

Річ у рельєфі Києва — місто розташоване на численних пагорбах і схилах, що створює унікальні умови для будівництва. Будинок-обманка зведений на схилі, тому його фасад, який виходить на вулицю, здається нижчим, ніж задня частина, що виходить у двір. Саме завдяки цьому природному перепаду висот будівля має додаткові поверхи, які з вулиці просто не видно.

Історія та архітектура

У 1910 році цю складну ділянку з обривом придбав Гавриїл Позняков — комерсант і домовласник, який планував звести тут прибутковий будинок або щось на кшталт готелю. Місце було досить не зручним для будівництва, оскільки розташовувалося біля обриву, тому земля дісталася йому дуже дешево.

Позняков доручив інженеру Вадиму Катериничу розробити проєкт, і вже до 1912 року будинок був зведений. Завдяки нестандартним архітектурним рішенням, він швидко почав приносити прибуток. З боку вулиці будівля здається типовою триповерховий, характерною для початку XX століття, але якщо зайти всередину і пройти до внутрішнього дворика, то відкривається несподіваний вид: будинок має п’ять поверхів. Це пояснюється тим, що з боку двору будівля виглядає значно більша через перепад висот, зумовлений рельєфом місцевості.

Внутрішній простір і загадкові сходи

Всередині будинку вас зустрінуть не лише звичайні сходи, а справжня "лабіринтова" система переходів — вони ведуть як вгору, так і вниз, створюючи відчуття загадковості та навіть злегка заплутують. Цей ефект підсилює враження, що будівля ніби "грає" з простором і вашим сприйняттям.

Цей будинок — справжній скарб для любителів містичних історій, архітектурних загадок і незвичайних місць. Він ідеально підходить для тих, хто хоче відчути дух старого Києва, заглибитися в його історію і помилуватися унікальним поєднанням природи та архітектури.

Раніше "Телеграф" розповідав про найстаріший житловий будинок Києва. Він вже старший за 260 років, а з ним пов'язані імена Григорія Сковороди та відомого київського підприємця Максима Нечаєва.