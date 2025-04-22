Середньовічна елегантність посеред Києва: де знаходиться "будинок з вежками" і чим він особливий (фото)

Цей шестиповерховий особняк з асиметричною композицією фасаду є яскравим свідченням європейських архітектурних впливів початку XX століття

Серед модерних хмарочосів та історичних будівель Києва особливою перлиною виблискує неоготичний будинок з вежками на бульварі Тараса Шевченка, 31. Ця архітектурна пам'ятка кінця XIX – початку XX століття не лише прикрашає центральну частину міста, але й розповідає унікальну історію про мистецькі смаки та архітектурні тенденції тогочасної української столиці.

Будинок є одним із найвиразніших прикладів неоготичного стилю в архітектурі Києва. Його унікальність полягає в майстерному поєднанні рис середньовічної архітектури з функціональними вимогами прибуткового будинку, що було характерно для тогочасної європейської архітектурної практики.

Будинок на фото 1942 року

Архітектурна історія будівлі

Прибутковий будинок був зведений у 1903 році за проєктом архітектора Мартина Клуга. Первісним власником цієї величної споруди був відомий київський домовласник Михайло Михайлович Чоколов. Будівля стала яскравим прикладом неоготики в архітектурі Києва та чудово поєднала монументальний зовнішній вигляд з практичною функціональністю.

Шестиповерхова споруда має асиметричну композицію головного фасаду з аркадою першого поверху та еркерами, що завершуються декоративними вежками. Фасад прикрашений численними деталями, характерними для неоготичного стилю: стрілчастими арками, пінаклями та декоративними елементами. Особливу увагу привертають балкони з ажурними металевими ґратами, вишукані шпилі та оригінальне оздоблення вікон.

Історичні перипетії

За свою багаторічну історію будинок на бульварі Шевченка, 31 пережив чимало трансформацій. До революції 1917 року на першому поверсі розміщувалися крамниці, а верхні поверхи займали розкішні квартири для заможних киян. У радянські часи будівлю перетворили на комунальне житло, що призвело до перепланування внутрішніх приміщень.

У 1980-х роках споруда пережила капітальний ремонт, під час якого було частково відновлено історичний інтер'єр та проведено зміцнення конструкцій. Попри всі історичні перипетії, будинок зберіг свій неповторний зовнішній вигляд і сьогодні має статус пам'ятки архітектури місцевого значення.

Життя будинку сьогодні

Сьогодні неоготичний будинок з вежками поєднує в собі житлову та комерційну функції. На першому поверсі розташовані сучасні магазини та офіси, а верхні поверхи займають квартири. Попри свій поважний вік, будівля залишається функціональною і продовжує служити киянам, зберігаючи при цьому свою історичну значущість.

Розташування на одній з центральних магістралей Києва – бульварі Тараса Шевченка – робить цей будинок органічним елементом історичного ландшафту міста. Він свідчить про багатий архітектурний спадок української столиці та її тісний зв'язок з європейськими культурними тенденціями.

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