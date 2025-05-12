Столетние львы, фальшивые окна и символический мурал: где находится этот дом в Киеве (фото)

Доходный дом на пересечении улиц Гончара и Большой Житомирской в Киеве – настоящая архитектурная загадка, более века поражающая своим богатым декором в стиле модерн

В центре Киева, на пересечении улиц Гончара и Большой Житомирской, возвышается здание, которое уже более столетия остается загадкой для горожан и гостей столицы. Доходный дом, построенный в 1909 году, поражает не только своим возрастом, но и богатством архитектурных деталей, делающих его настоящей жемчужиной киевского модерна.

Около 1906 года участок приобрел священник Илларион Васильевич Радзимовский. В течение 1908-1909 годов по проекту архитектора Клуга было построено четырехэтажное доходное здание № 23-а. В 1911 году к нему достроили еще два этажа, а главный фасад украсили в стиле модерн, что придало зданию особой выразительности и пластичности.

Архитектурные особенности: львы, ангелы и валькирии

Фасад дома украшен многочисленными маскаронами – декоративными скульптурными головами, которые являются характерной чертой архитектуры начала ХХ века. Наиболее узнаваемы массивные головы львов, которые "стерегут" подъезд с обеих сторон. Их строгие взгляды придают зданию величие и немного мистики.

Под самой крышей расположился ангел Серафим – символ духовной защиты. А еще чуть ниже – две валькирии, женские воительницы из скандинавской мифологии, которые, кажется, готовы броситься в бой за покой жителей.

Фальшивые окна: декоративная загадка

Одна из самых интересных деталей – фальшивые окна. Они выглядят так, будто их закрыли на время ремонта, но на самом деле это лишь декоративный элемент, придающий фасаду своеобразную интригу. Такая архитектурная деталь была популярна в эпоху модерна, когда архитекторы экспериментировали с формами и обманом зрения.

Стоит отметить, что изначально здание не было угловым. На углу стоял небольшой двухэтажный домик, а рядом, на месте нынешнего сквера киевских интеллигентов, работал летний кинотеатр. В 1980 году этот домик снесли, и только тогда здание получило свой современный вид.

Мурал – новое художественное дыхание

С 2015 года торцевая стена дома украшена большой мозаикой, созданной украинским скульптором Константином Скритуцким. Панно площадью более 300 квадратных метров изображает Киев в виде женского лица, где дети рисуют контуры города. В композиции также содержатся два псалма и Десять Божьих Заповедей, которые светятся ночью, символизируя любовь и заботу о городе и его жителях.

Дом на пересечении улиц Гончара и Большой Житомирской – это интересный пример киевской архитектуры начала ХХ века с оригинальными деталями, такими как фальшивые окна и скульптуры. Его современный мурал придает зданию живой вид и делает это место особенным в городском пространстве. Если будете неподалеку, стоит обратить внимание на этот уголок Киева – он точно не оставит вас равнодушным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где находится "дом с башенками" и чем он особенный. К тому же он является одним из самых выразительных примеров неоготического стиля в архитектуре Киева.