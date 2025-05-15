Де в Києві будинок-вишиванка і як він виглядає (фото)

Традиційна українська вишиванка виходить за межі національного вбрання і стрімко проникає в сучасну архітектуру та дизайн України

Вишиванка — це не просто одяг, а глибокий символ, що відображає історію, світогляд і мистецтво українського народу. Вишивка має давні корені, що сягають скіфських часів, і зберігає унікальні орнаменти та техніки, які передавалися з покоління в покоління. В архітектурі та дизайні вишиванкові мотиви все частіше використовуються як натхнення для створення сучасних об'єктів, що підкреслюють національну ідентичність і повернення до джерел.

Тенденція повернення до національних джерел спостерігається не лише в архітектурі житла, але й у дизайні громадських просторів. Елементи традиційної вишивки можна знайти в оформленні сучасних бізнес-центрів, кав'ярень, музеїв та навіть станцій метро. Це свідчить про глибоке переосмислення культурної спадщини та її органічне включення в контекст сучасного міського життя.

Сьогодні в містах України розвивається цікавий напрям — елементи традиційної української культури гармонійно інтегруються в сучасні архітектурні рішення. Один із яскравих прикладів такого підходу — київський ЖК "Вишиванка", де традиції української вишивки символічно відображені у просторі сучасного житла.

Житловий комплекс "Вишиванка" розташований у місті Києві, в Оболонському районі, на вулиці Пріорська (Полупанова), 16, у частині району, що називається Пріорка. Найближчі станції метро — "Мінська" та "Оболонь".

Архітектура та концепція комплексу

Назва "Вишиванка" для житлового комплексу обрана невипадково — вона відсилає до української національної традиції вишивки, яка є символом культури, ідентичності та краси. Хоча архітектура ЖК прямо не копіює орнаменти вишиванок, концептуально комплекс втілює прагнення до гармонії, естетики та національної самобутності.

У забудові використано сучасні матеріали та енергоефективні технології, що підкреслює новий підхід до житла з урахуванням традиційних цінностей. Комплекс має облаштовані двори з дитячими та спортивними майданчиками, підземний паркінг, що забезпечує комфорт і безпеку мешканців.

Українські архітектори все частіше звертаються до національних мотивів, шукаючи в них не лише естетичне наповнення, але й глибинний зміст. Традиційна вишивка, з її різноманітними регіональними особливостями, пропонує багатий матеріал для переосмислення.

Житлові комплекси на кшталт "Вишиванки" демонструють, що традиційне і сучасне можуть не просто співіснувати, але й взаємно збагачувати одне одного, створюючи нову якість життєвого простору, де комфорт поєднується з культурною автентичністю.

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