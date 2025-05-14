Де в Києві був найдовший міст в Європі та як склалася його доля (фото)

Цей міст став ключовим елементом розвитку Києва, пережив дві світові війни та залишив помітний слід в історії української столиці

Сьогодні кияни щодня перетинають Дарницький міст, не підозрюючи, що понад 150 років тому неподалік величаво простягався унікальний на той час міст – найдовший у всій Європі. Залізничний міст Струве, який став справжнім технологічним проривом та інженерним дивом свого часу, зіграв ключову роль у розвитку Києва як важливого транспортного вузла.

Ця грандіозна споруда нерозривно пов'язана з ім'ям видатного інженера Аманда Єгоровича Струве, який подарував місту не лише міст, але й низку інших важливих інфраструктурних об'єктів. "Телеграф" розповість про це докладніше.

Геній інженерної думки з німецького роду

Аманд Струве

Аманд Єгорович Струве належав до знатного німецького роду, який з часом укорінився в Російській імперії. Талановитий військовий інженер залишив неоціненний внесок у розвиток Києва XIX століття. Струве не обмежився лише мостобудуванням – під його керівництвом у місті з'явилися перші централізовані системи водопостачання, запрацювало сучасне вуличне освітлення, була запущена кінна залізниця та перший трамвай.

Сьогодні про Струве нагадує вулиця на Куренівці, яка має його ім'я, але масштаб його впливу на розвиток міської інфраструктури Києва значно ширший. Він був одним із тих візіонерів, хто перетворював провінційне місто на сучасний європейський мегаполіс.

Як з'явився міст

Будівництво першого суцільнометалевого залізничного мосту через Дніпро розпочалося у 1868 році. Проєкт, запропонований Амандом Струве, вирізнявся сміливими інженерними рішеннями та масштабністю. Міст простягався на 1067 метрів – відстань, що робила його безумовним рекордсменом серед європейських мостів того періоду.

Грандіозна споруда складалася з 11 опор і 12 прольотів по 89 метрів кожен. Для будівництва використали близько 3 тисяч тонн чавуну – колосальний об'єм металу для тогочасної будівельної індустрії.

Найбільш революційним елементом будівництва стала застосована кесонна технологія. Опори мосту зводилися у спеціальних водонепроникних камерах, наповнених стисненим повітрям, що дозволяло інженерам та робітникам працювати під водою. Такий метод був відносно новим для свого часу і згодом застосовувався при будівництві таких відомих об'єктів, як Бруклінський міст у Нью-Йорку та Королівський міст у Європі.

Стратегічний об'єкт Києво-Курської залізниці

Урочисте відкриття мосту стало знаковою подією для всієї імперії. 12 лютого 1870 року через міст проїхав перший випробувальний поїзд, що складався з шести паротягів. Наступного дня відбулася офіційна церемонія відкриття. Споруда отримала офіційну назву Дніпровський міст на Києво-Курській залізниці.

Міст став ключовим елементом залізничної магістралі, що з'єднувала Київ із Курськом – важливим транспортним вузлом Російської імперії. Ця лінія мала стратегічне значення як для пасажирських перевезень, так і для транспортування вантажів, сприяючи економічному зростанню регіону. Завдяки новій переправі Київ отримав стабільне сполучення з центральними регіонами імперії, що посилило його роль як економічного, політичного та культурного центру.

Шлях крізь війни та руйнування

Доля мосту Струве виявилася непростою, як і сама історія буремного XX століття. Переживши Першу світову війну, міст став жертвою польсько-радянської війни – у 1920 році польські війська відступаючи підірвали його, щоб уповільнити просування Червоної армії.

Однак уже восени того ж року переправу відновили, і вона продовжила служити ще два десятиліття. З початком Другої світової війни міст знову зазнав руйнувань – спочатку його підірвали радянські війська під час відступу у 1941 році, а пізніше, в 1943 році, остаточно знищили німецькі окупанти при відступі з Києва. Після звільнення столиці неподалік звели тимчасові залізничні мости, які забезпечували сполучення через Дніпро до завершення будівництва нового стаціонарного мосту.

Нове життя старої переправи

У 1949 році на місці зруйнованого мосту Струве з'явився сучасний Дарницький залізничний міст, який і сьогодні є важливим транспортним вузлом столиці. Новий міст став спадкоємцем свого історичного попередника, продовжуючи забезпечувати життєво важливе залізничне сполучення через Дніпро.

Хоча міст Струве вже давно не існує як цілісний об'єкт, його спадщина залишається з нами. Опори колишнього мосту все ще можна побачити в Дніпрі неподалік від сучасного Дарницького мосту.

Історія мосту Струве – це історія інновацій, випробувань, руйнувань та відновлення, які сформували сучасний вигляд української столиці. І хоча сам міст не зберігся до наших днів, його спадщина продовжує жити в сучасній інфраструктурі міста та в пам'яті поколінь. Наступного разу, перетинаючи Дарницький міст, згадайте про його славетного попередника – залізничний міст Струве, який був справжнім дивом інженерної думки свого часу та найдовшим мостом у Європі XIX століття.

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