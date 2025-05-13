До війни тут було селище на 20 вулиць, а сьогодні – популярна в Києві зона відпочинку: як туди потрапити (фото)

Історія острова, його природна краса та екологічне значення роблять це місце унікальним скарбом столиці

Серед швидкого ритму столиці України знаходиться унікальний природний оазис – Труханів острів, місце з багатою історією та неповторною атмосферою. Розташований у самому серці Києва, цей острів пережив чимало трансформацій: від безлюдної території до жвавого поселення, а згодом – до популярної зони відпочинку.

Географічно Труханів — це не просто острів, а ціла система островів і півостровів завдовжки близько 5 км. Він з'єднаний із сусіднім островом Муромець та материком, а його контури змінюються залежно від рівня води в Дніпрі.

Робітниче селище і "Київська Венеція"

Лише з середини XIX століття, коли на острові з’явилися судноремонтні майстерні та гавань, тут почало формуватися робітниче поселення. Воно швидко розрослося — понад 20 вулиць, серед яких набережна, Київська, Запорізька і багато інших, а населення сягало близько 7 тисяч осіб. Тут були школа, дитячий садок, кінотеатр, магазини — фактично маленьке місто.

Через регулярні весняні паводки будинки будували на палях, а під першим поверхом облаштовували місця для човнів. Саме тому Труханівський острів отримав прізвисько "Київська Венеція". Життя тут було непростим, але веселим і колоритним.

У 1943 році, під час відступу німецьких військ, селище було повністю спалене. Німці знищили будинки, щоб мати кращий огляд і не допустити прихованого підходу радянських військ. Дерев'яний хрест і залишки порослої мохом цегли — це все, що нині нагадує про храм Святої Єлізавети, який колись стояв на Трухановому острові.

У 1989 році на Трухановому острові встановили пам’ятник спаленому гітлерівцями селищу – фігуру воїна, що стоїть біля обгорілого човна.

Після війни селище не відновили — натомість на острові облаштували парк відпочинку. До 1957 року сюди добиралися човнами та катерами, які через переповненість називали "лаптями" за характерну форму. Лише з появою Паркового пішохідного мосту від правого берега відпочинок на острові став зручнішим і масовим.

Сучасний Труханів острів

Сьогодні Труханів острів – це унікальний природний комплекс у межах мегаполіса. Тут знаходяться пляжі, спортивні майданчики, велосипедні доріжки та мальовничі стежки для прогулянок. Острів став улюбленим місцем для активного відпочинку киян та гостей міста.

Попри урбанізацію, тут збереглася різноманітна флора і фауна: можна зустріти лисиць, їжаків, зайців та різноманітних птахів. Це справжній природний заповідник у центрі столиці. Щоб потрапити на Труханів острів у Києві, найзручнішим способом є пішохідний або велосипедний прохід через Парковий міст, який з'єднує правий берег Дніпра (Хрещатий парк, Дніпровську набережну) з островом.

Екологічне значення

Труханів острів виконує важливу екологічну функцію для Києва – це своєрідні "легені" міста, що очищують повітря від забруднень. Крім того, він служить природним фільтром для вод Дніпра. Останніми роками тут проводяться екологічні акції з прибирання та озеленення території, а також просвітницькі заходи щодо важливості збереження цього унікального природного комплексу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як жила Передмістна слобідка. І що таке Київська Венеція насправді.