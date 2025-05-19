Рус

Знайде "розіп’ятого хлопчика". Які країни Путін може атакувати після України

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Путін на Красній площі оглядає війська
Володимир Путін на Красній площі оглядає війська. Фото Getty Images

Армія РФ піде "звільняти" російськомовне населення

Призупинення бойових дій в Україні чи навіть зниження їхньої інтенсивності дають можливість росіянам завдати удару на інших напрямках. Метою їхньої агресії можуть стати одразу чотири країни НАТО, які мають вихід на Балтику.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів льотчик, інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Він пояснив, чому для росіян цей напрям удару може стати пріоритетним.

За його словами, Естонія, Латвія, Литва та частина Польщі притиснуті Росією та Білоруссю до Балтійського моря, а ексклав у Калінінградській області РФ дає можливість зсередини "роздовбати" частину Польщі та Литви.

— Звичайно, це розуміє Путін і російське військове керівництво. І вони вже кілька років готуються до вторгнення до країн Балтії. Тим більше, механізми вторгнення вони вже апробували. Знайдуть якогось "розп’ятого хлопчика", самі ж розіпнуть у Литві, Латвії чи Естонії і підуть "звільняти" російськомовне населення, — каже військовий експерт

На його думку, з військової точки зору утримати "по землі" оборону Литви, Латвії, Естонії неможливо.

— Якщо росіяни наберуть достатньо сил, засобів, то розгорнуті в країнах Балтії війська [НАТО] будуть скинуті у Балтійську море. Якщо навіть не встигнуть втекти, їм доведеться здаватися або намагатися піти морем, або на морі будуть затоплені, якщо авіація буде придушена, — каже військовий льотчик.

Він порівняв розташування країн Балтії із "кишкою", яка буде відрізана на рівні Калінінградської області.

— Цією проблемою країн Балтії однозначно скористається Путін. Єдиний механізм, як утримати Путіна і взагалі Росію від вторгнення у країни Балтії — розбити російську армію на нашій території, економічно задавити Росію, щоб їм не було чим воювати, бо війна — це гроші, гроші, ще раз гроші, — наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Він додав, що без надходження грошей чи хорошої фінансової "подушки" війна просто не починається.

— Тому перше — розгром російської армії на нашому театрі бойових дій. Друге – санкційний тиск на росіян. І третє — можливість завдати попереджувального удару по центрах ухвалення рішень. Естонцям, литовцям та латвійцям треба мати пускові установки балістичних ракет із дальностями під 700 км, щоб у перший день бойових дій у напрямку Балтики "рознести" Москву в нуль, — каже військовий експерт.

Військові об’єкти, звісно, не цивільні. Попередити москвичів, що у вас є 15 хвилин добігти до канадського кордону і далі запустити кілька тисяч балістичних ракет на Кремль, Рубльовку, Барвіху тощо. і т.п., — підсумував Роман Світан

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому звільняти Україну потрібно саме з Криму.

Теги:
#НАТО #Наступ #Країни Балтії #Роман Світан