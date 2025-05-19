Знайде "розіп’ятого хлопчика". Які країни Путін може атакувати після України

Армія РФ піде "звільняти" російськомовне населення

Призупинення бойових дій в Україні чи навіть зниження їхньої інтенсивності дають можливість росіянам завдати удару на інших напрямках. Метою їхньої агресії можуть стати одразу чотири країни НАТО, які мають вихід на Балтику.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів льотчик, інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Він пояснив, чому для росіян цей напрям удару може стати пріоритетним.

За його словами, Естонія, Латвія, Литва та частина Польщі притиснуті Росією та Білоруссю до Балтійського моря, а ексклав у Калінінградській області РФ дає можливість зсередини "роздовбати" частину Польщі та Литви.

— Звичайно, це розуміє Путін і російське військове керівництво. І вони вже кілька років готуються до вторгнення до країн Балтії. Тим більше, механізми вторгнення вони вже апробували. Знайдуть якогось "розп’ятого хлопчика", самі ж розіпнуть у Литві, Латвії чи Естонії і підуть "звільняти" російськомовне населення, — каже військовий експерт

На його думку, з військової точки зору утримати "по землі" оборону Литви, Латвії, Естонії неможливо.

— Якщо росіяни наберуть достатньо сил, засобів, то розгорнуті в країнах Балтії війська [НАТО] будуть скинуті у Балтійську море. Якщо навіть не встигнуть втекти, їм доведеться здаватися або намагатися піти морем, або на морі будуть затоплені, якщо авіація буде придушена, — каже військовий льотчик.

Він порівняв розташування країн Балтії із "кишкою", яка буде відрізана на рівні Калінінградської області.

— Цією проблемою країн Балтії однозначно скористається Путін. Єдиний механізм, як утримати Путіна і взагалі Росію від вторгнення у країни Балтії — розбити російську армію на нашій території, економічно задавити Росію, щоб їм не було чим воювати, бо війна — це гроші, гроші, ще раз гроші, — наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Він додав, що без надходження грошей чи хорошої фінансової "подушки" війна просто не починається.

— Тому перше — розгром російської армії на нашому театрі бойових дій. Друге – санкційний тиск на росіян. І третє — можливість завдати попереджувального удару по центрах ухвалення рішень. Естонцям, литовцям та латвійцям треба мати пускові установки балістичних ракет із дальностями під 700 км, щоб у перший день бойових дій у напрямку Балтики "рознести" Москву в нуль, — каже військовий експерт.

Військові об’єкти, звісно, не цивільні. Попередити москвичів, що у вас є 15 хвилин добігти до канадського кордону і далі запустити кілька тисяч балістичних ракет на Кремль, Рубльовку, Барвіху тощо. і т.п., — підсумував Роман Світан

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому звільняти Україну потрібно саме з Криму.