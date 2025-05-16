ЗСУ всіх знищать або змусять піти. Військовий експерт пояснив, де ворог потрапив у "котел" (карта)

Ударами з повітря протягом літньої військової кампанії противника змусять піти

Ударами крилатих ракет Storm Shadow/SCALP EG класу "повітря-земля" ЗСУ можуть знищити Керченський міст, після чого розпочати звільнення Кримського півострова від російських окупантів. Це стане прологом для визволення всієї України.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів льотчик, інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Він пояснив, чому звільнення Криму на порядок легше, дешевше та швидше, аніж деокупація Донбасу.

За його словами, за Донбасом розташовано від 5 до 7 тисяч квадратних кілометрів тилу окупаційної армії. Тож утримати Донецьку та Луганську області росіянам буде набагато легше, аніж Крим.

— А Крим — це географічний оперативний "котел", вхід на який з боку Росії йде тільки з Тамані. Той 80-кілометровий сухопутний коридор [вздовж Азова], який вони утримують — перерізається на раз-два-три. Тому росіяни це чудово розуміють. У них є військові, є аналітичні центри, які чітко розповідають, куди і як йдуть українці, — наголосив військовий експерт.

На його думку, ЗСУ це вигідно, і якщо є можливість вийти на Скадовськ Херсонської області протягом півтора місяця — вони це використовують.

— Там із Херсона через Олешки, через Голу Пристань — на Скадовськ можна виходити, і звідти вже 50 км до Криму. Ось це вони чітко розуміють. Дальні засоби ураження, які ми зараз маємо (вони це побачили 7 травня), — не просто є, а ще й багато може бути, — зауважив військовий льотчик.

З Голої Пристані до Скадовська – близько 50 км. І стільки ж — від Скадовська до адмінкордону Крим

Він вважає: якщо ЗСУ завдаватиме по Криму масованих ударів з повітря, то за літню військову компанію російських військ там не залишиться.

— Тому що ми їх просто тупо згори всіх знищимо. Так, 150 стаціонарних військових об’єктів, які в Криму залишилися ще з часів Радянського Союзу, намагатимуться прикривати. Значить, спочатку треба буде знищувати те, чим вони намагатимуться їх прикривати, а потім вже знищувати об’єкти, що прикриваються. Тобто все логічно з військової точки зору, — підсумував Роман Світан.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому звільняти Україну потрібно саме з Криму.