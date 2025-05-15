"Це кінець...": військовий експерт пояснив, чому Путіну не потрібне завершення війни

На думку Грабського, всі розмови про перемир’я нічого не означають з російської сторони

Для російського президента Володимира Путіна закінчення війни в Україні — це припинення його режиму. Тому всі розмови про перемир’я не мають жодного значення.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, із завершенням війни глава Кремля втратить і надприбутки, бо сьогодні ситуація в Росії є унікальною.

"Путін і його оточення має всю повноту влади й будь-яка зміна ситуації чи трендів призведе до того, що в нього буде необхідність пояснювати росіянам, чому вони живуть так погано. Він зіткнеться з опозицією, що наростає, тому всі ці розмови про перемир’я не мають абсолютно ніякого значення", — пояснив Грабський.

Експерт підкреслив, що вже час звертати увагу на те, що справді є інструментом припинення війни. На думку Грабського, це Збройні сили України.

"Усі ці розмови йдуть у політичному паралельному просторі й не мають до нас з вами жодного відношення", — каже він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дипломат Валерій Чалий оцінив шанси на припинення війни. На його думку, Москва поки що до цього не готова.