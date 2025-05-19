Найдет "распятого мальчика". Какие страны Путин может атаковать после Украины

Армия РФ пойдет "освобождать" русскоговорящее население

Приостановка боевых действий в Украине или даже снижение их интенсивности, дают возможность россиянам нанести удар на других направлениях. Целью их агрессии могут стать сразу четыре страны НАТО, имеющие выход на Балтику.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, почему для россиян — это направление удара может стать приоритетным.

По его словам, Эстония, Латвия, Литва и часть Польши прижаты Россией и Беларусью к Балтийскому морю, а эксклав в Калининградской области РФ даёт возможность изнутри "раздолбать" часть Польши и Литвы.

— Естественно, это понимает Путин и российское военное руководство. И они уже несколько лет готовятся к вторжению в страны Балтии. Тем более, механизмы вторжения уже они апробировали. Найдут какого-нибудь "распятого мальчика", сами же распнут в Литве, Латвии или Эстонии и пойдут "освобождать" русскоговорящее население, — говорит военный эксперт

По его мнению, с военной точки зрения, удержать "по земле" оборону Литвы, Латвии, Эстонии невозможно.

— Если россияне наберут достаточное количество сил, средств, то развёрнутые в странах Балтии войска [НАТО] будут сброшены в Балтийское море. Если даже не успеют убежать, им придётся сдаваться или пытаться уйти морем, или на море будут затоплены, [если] авиация будет подавлена, — говорит военный летчик.

Он сравнил расположение стран Балтии с "кишкой", которая будет отрезана на уровне Калининградской области.

— Этой проблемой стран Балтии однозначно воспользуется Путин. Единственный механизм, как удержать Путина и вообще Россию от вторжения в страны Балтии — разбить российскую армию на нашей территории, экономически задавить Россию, чтобы им нечем было воевать, потому что война — это деньги, деньги, ещё раз деньги, — подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Он добавил, что без поступления денег или хорошей финансовой "подушки" война просто не начинается.

— Поэтому первое — разгром российской армии на нашем театре военных действий. Второе — санкционное давление на россиян. И третье — возможность нанести упреждающий удар по центрам принятия решений. Эстонцам, литовцам и латвийцам надо иметь пусковые установки баллистических ракет с дальностями под 700 км, чтобы в первый день боевых действий в направлении Балтики "разнести" Москву в ноль, — говорит военный эксперт.

Военные объекты, конечно, не гражданские. Предупредить москвичей, что у вас есть 15 минут добежать до канадской границы и дальше запустить несколько тысяч баллистических ракет на Кремль, Рублёвку, Барвиху и т.д. и т.п., — подытожил Роман Свитан

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему освобождать Украину нужно именно с Крыма.