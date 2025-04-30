"Слід оголосити своє перемир'я": військовий експерт висунув альтернативу планам Путіна

Тоді наші дрони зможуть побувати на параді в Москві

Президент РФ Володимир Путін оголосив про "перемир’я" з 8 по 11 травня, приурочене до святкувань "дня перемоги" в Росії. Така ініціатива викликала хвилю бурхливих обговорень.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв’ю OBOZ.UA заявив, що насправді це не пропозиція про перемир’я, а спроба нав’язати одностороннє рішення.

"Так перемир’я не оголошують. Це не ультиматум. Перемир’я – це домовленість обох сторін на певний час призупинити бойові дії. Але Путін ставить вимогу, мовляв, я оголошую перемир’я на такі-то дні. Для нас, як і для всього світу, – це дні жалоби, дні пам’яті за загиблими, а на Росії це "побєдобєсіє" і святкування "можем повторить"", — зазначив Гетьман.

На його думку, Україні слід відповісти аналогічно – оголосити власне одностороннє перемир’я, наприклад, з 1 травня на три дні. Якщо Росія його не дотримуватиметься, Київ матиме моральне й політичне право ігнорувати російське "перемир’я" 8–11 травня.

"Це означає, що під час "побєдобєсія" наші дрони можуть брати участь у параді на Красній площі", — підсумував військовий.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія оголосила про триденне перемир'я на території України, що багато хто розцінює як спробу догодити Дональду Трампу. Російський лідер заявив про готовність до мирних переговорів, але водночас висунув умови, які вигідні лише Росії.