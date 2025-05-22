Археологічні пам'ятки і річкові лабіринти: де в Україні можна побачити шматочок "Амазонії"
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Це не лише красиве місце, а й історичне
Уявіть собі місце, де річка звивається крізь дикі ліси й луки, де шум води змінюється тишею соснових дібров, а під ногами — сліди людей, що жили тут ще 20 тисяч років тому. Це не фантазія і не кадр з документального фільму — це Мезинський національний природний парк.
Знаходиться парк у Чернігівській області поблизу села Мезин. "Телеграф" розповідає, що там можна побачити і як туди доїхати.
Що особливого в Мезинському парку
Мезинський парк — це унікальне поєднання дикої природи та глибокої історії. Його серце — Десна, одна з найчистіших річок Європи, з м’якою течією, широкими заплавами, сосновими берегами та ідеальними пляжами для кемпінгу.
Тут можна плисти на байдарках, ловити рибу, гуляти сосновими гаями чи просто насолоджуватись тишею.
Але природа — не єдина цінність. У селі Мезин знайдено одну з найдавніших стоянок кроманьйонців у Європі — її вік понад 20 тисяч років. Саме тут археологи відкрили найстаріші зразки мистецтва зі кісток мамонта: гравюри, прикраси, орнаменти.
У селі діє Мезинський археологічний музей, де можна побачити реконструкцію давніх жител, копії унікальних знахідок та дізнатися, як жили люди в епоху палеоліту.
Що подивитися
Круті береги Десни з оглядовими майданчиками — найкраще місце для заходу сонця.
Давній курган біля села Радичів — загадкова історія скіфських і слов’янських поселень.
Мезинський музей палеоліту — обов’язковий до відвідування, навіть з дітьми.
Дика природа парку — лосі, видри, сотні видів птахів, рідкісні рослини, орхідеї та степові квіти.
Старі чернігівські села — з автентичними хатами, криницями, дерев’яними церквами.
Тут розроблено:
- 4 пішохідні маршрути,
- 3 екостежки,
- А для тих, хто "на колесах" — автомобільний маршрут "Від історії до сьогодення" довжиною 45 км.
Цей маршрут починається в Мезині, проходить через мальовничі села, діброви, береги Десни — і завершується у Вишеньках. Його можна проїхати як на авто, так і на велосипеді. Уздовж маршруту — музеї, давні кургани, археологічні пам’ятки, оглядові точки та чудові місця для пікніка.
Як доїхати
Автомобілем з Києва — приблизно 200 км. Їхати через Чернігів – Сосницю – Короп – Мезин (дороги місцями сільські, але мальовничі).
Громадським транспортом — маршрутками до Сосниці або Коропа, далі автостопом чи таксі до парку.
Ідеально — їхати на 2–3 дні з наметом або в еко-садибу в Мезині чи Радичеві.
Раніше "Телеграф" писав, чому варто влітку поїхати на гору Пивиха. Тут можна насолоджуватися мальовничими краєвидами на Кременчуцьке море.