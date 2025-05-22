Археологічні пам'ятки і річкові лабіринти: де в Україні можна побачити шматочок "Амазонії"

Це не лише красиве місце, а й історичне

Уявіть собі місце, де річка звивається крізь дикі ліси й луки, де шум води змінюється тишею соснових дібров, а під ногами — сліди людей, що жили тут ще 20 тисяч років тому. Це не фантазія і не кадр з документального фільму — це Мезинський національний природний парк.

Знаходиться парк у Чернігівській області поблизу села Мезин. "Телеграф" розповідає, що там можна побачити і як туди доїхати.

Що особливого в Мезинському парку

Мезинський парк — це унікальне поєднання дикої природи та глибокої історії. Його серце — Десна, одна з найчистіших річок Європи, з м’якою течією, широкими заплавами, сосновими берегами та ідеальними пляжами для кемпінгу.

Тут можна плисти на байдарках, ловити рибу, гуляти сосновими гаями чи просто насолоджуватись тишею.

Мезинський парк. Фото: mezinpark.com.ua

Але природа — не єдина цінність. У селі Мезин знайдено одну з найдавніших стоянок кроманьйонців у Європі — її вік понад 20 тисяч років. Саме тут археологи відкрили найстаріші зразки мистецтва зі кісток мамонта: гравюри, прикраси, орнаменти.

У селі діє Мезинський археологічний музей, де можна побачити реконструкцію давніх жител, копії унікальних знахідок та дізнатися, як жили люди в епоху палеоліту.

Мезинський археологічний музей ім. В. Куриленка. Фото Укрінформ

Фото Укрінформ

Що подивитися

Круті береги Десни з оглядовими майданчиками — найкраще місце для заходу сонця.

Давній курган біля села Радичів — загадкова історія скіфських і слов’янських поселень.

Мезинський музей палеоліту — обов’язковий до відвідування, навіть з дітьми.

Дика природа парку — лосі, видри, сотні видів птахів, рідкісні рослини, орхідеї та степові квіти.

Старі чернігівські села — з автентичними хатами, криницями, дерев’яними церквами.

Тут розроблено:

4 пішохідні маршрути,

3 екостежки,

А для тих, хто "на колесах" — автомобільний маршрут "Від історії до сьогодення" довжиною 45 км.

Цей маршрут починається в Мезині, проходить через мальовничі села, діброви, береги Десни — і завершується у Вишеньках. Його можна проїхати як на авто, так і на велосипеді. Уздовж маршруту — музеї, давні кургани, археологічні пам’ятки, оглядові точки та чудові місця для пікніка.

Підкова. Фото: Олександр Тищенко

Річка Десна. Фото Укрінформ

Як доїхати

Автомобілем з Києва — приблизно 200 км. Їхати через Чернігів – Сосницю – Короп – Мезин (дороги місцями сільські, але мальовничі).

Громадським транспортом — маршрутками до Сосниці або Коропа, далі автостопом чи таксі до парку.

Ідеально — їхати на 2–3 дні з наметом або в еко-садибу в Мезині чи Радичеві.

Раніше "Телеграф" писав, чому варто влітку поїхати на гору Пивиха. Тут можна насолоджуватися мальовничими краєвидами на Кременчуцьке море.