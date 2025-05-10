Мінімум людей і незабутня атмосфера: чому кожному варто відпочити на Джуринському водоспаді

Існує кілька цікавих гіпотез щодо виникнення водоспаду

Мабуть, кожен із нас хоча б раз у житті мріяв побачити спражній водоспад і насолодитися його красою або ж просто втекти від метушні міста. На Тернопільщині є Червоногородський (Джуринський) водоспад — гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення, який є найвищим рівнинним водоспадом в Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає детально, де зупинитися, як дістатися до нього та чому він вартий уваги.

Чим відомий цей водоспад

Назва його походить від колишнього міста Червоногород, яке колись існувало поблизу. Об'єкт є частиною Національного природного парку "Дністровський каньйон" і знаходиться на річці Джурин, у межах урочища "Червоне", між селами Нирків та Устечко Тернопільської області.

Існує кілька гіпотез щодо виникнення водоспаду:

За поширеною легендою, водоспад виник у 1672 році під час облоги турками Червоногородського замку. Щоб забезпечити собі доступ до укріплень, вони прорізали кам’яний хребет і скерували течію річки через нове річище, створивши тим самим водоспад. Інша версія пов’язує його появу з початком 19-го століття, коли замок перебудовували в палац, а довкола заклали парк. Водоспад нібито створили як декоративний елемент ландшафту. Третя версія припускає природне походження водоспаду — начебто прорив між двома відгалуженнями річки стався без участі людини.

Проте найобґрунтованішою є версія, згідно з якою водоспад створили задля роботи водяного млина — через відсутність таких споруд у регіоні та потребу в млинарстві. Цікаво, що в період із початку 1950-х до початку 60-х років тут працювала гідроелектростанція, а поряд існувало Червоногородське водосховище, створене для накопичення води та забезпечення стабільної роботи ГЕС.

Загальна висота водоспаду — 16 метрів, а ширина сягає 20 метрів. Складається гідрологічна пам’ятка з трьох каскадів.

Як доїхати

Найзручніше дістатися до водоспаду з боку села Нирків — це найближчий населений пункт до Джуринського водоспаду та руїн палацу. Відстань від Тернополя до Ниркова становить приблизно 112 км у південному напрямку. На авто можна дістатися до місця відпочинку за 2 години.

У самому Ниркові варто залишити транспортний засіб. Далі можна скористатися автобусом або дійти пішки за 49 хвилин — такий варіант ідеально підійде для тих, хто любить довгі прогулянки. Внизу ви потрапите до території колишнього дитячого табору: праворуч буде шлях до водоспаду.

А ліворуч можна спостерігати не менш гарне видовище — Червоногородський замок.

Червоногородський замок

Де зупинитися

Якщо ви любите пригоди й романтику, можна взяти намет і зупинитися просто біля водоспаду. До місця доведеться пройти пішки близько 5 км. Там є організований кемпінг — із туалетами, зонами для вогнища та роздягальнями.

Для тих, хто цінує комфорт, підійдуть готелі або приватні садиби. У місті Городенка є багато варіантів проживання з включеним сніданком, басейнами й додатковими зручностями. Ще один цікавий варіант — зупинитися в Заліщиках. Це красиве містечко варте уваги, а звідти до водоспаду організовують тури. Також комфортне житло можна знайти в селищі Свидова — там багато пропозицій у приватному секторі.

Середня вартість ночівлі в готелях поблизу Джуринського водоспаду становить близько 1 500 гривень. У цю суму входять як бюджетні варіанти з базовими умовами, так і комфортні готелі з додатковими зручностями — басейном, сніданками чи власним рестораном. Туристи можуть вибрати помешкання відповідно до своїх потреб, уподобань і бюджету.

Отже, Червоногородський (Джуринський) водоспад — це чудове місце для відпочинку та насолоди природною красою. Зручно розташований на Тернопільщині, він є не лише природною пам’яткою, але й популярним туристичним об'єктом.

Раніше "Телеграф" писав, що містечко Заліщики на Тернопільщині є унікальним поселенням-півостровом, розташованим у глибокому яру Дністра та з трьох боків оточеним рікою. У матеріалі ми пояснили, чому варто відвідати це місце.