Археологические достопримечательности и речные лабиринты: где в Украине можно увидеть кусочек "Амазонии"

Это не только красивое место, но и историческое

Представьте себе место, где река извивается сквозь дикие леса и луга, где шум воды сменяется тишиной сосновых дубрав, а под ногами – следы людей, живших здесь еще 20 тысяч лет назад. Это не фантазия и не кадр из документального фильма – это Мезинский национальный природный парк.

Находится парк в Черниговской области вблизи села Мезин. "Телеграф" рассказывает, что там можно увидеть и как туда доехать.

Что особенного в Мезинском парке

Мезинский парк – это уникальное сочетание дикой природы и глубокой истории. Его сердце – Десна, одна из самых чистых рек Европы, с мягким течением, широкими поймами, сосновыми берегами и идеальными пляжами для кемпинга.

Здесь можно плыть на байдарках, ловить рыбу, гулять по сосновым рощам или просто наслаждаться тишиной.

Мезинский парк.

Но природа – не единственная ценность. В селе Мезин найдена одна из древнейших стоянок кроманьонцев в Европе — ее возраст более 20 тысяч лет. Именно здесь археологи открыли старейшие образцы искусства из костей мамонта: гравюры, украшения, орнаменты.

В селе действует Мезинский археологический музей, где можно увидеть реконструкцию старинных жилищ, копии уникальных находок и узнать, как жили люди в эпоху палеолита.

Мезинский археологический музей им. В. Куриленко. Фото Укринформ

Фото Укринформ

Что посмотреть

Крутые берега Десны со смотровыми площадками – лучшее место для заката.

Древний курган возле села Радичев – загадочная история скифских и славянских поселений.

Мезинский музей палеолита — обязателен к посещению, даже с детьми.

Дикая природа парка – лоси, выдры, сотни видов птиц, редкие растения, орхидеи и степные цветы.

Старые черниговские деревни — с аутентичными домами, колодцами, деревянными церквями.

Здесь разработано:

4 пешеходных маршрута,

3 эко-тропы,

А для тех, кто "на колесах" — автомобильный маршрут "От истории до настоящего" протяженностью 45 км.

Этот маршрут начинается в Мезине, проходит через живописные деревни, дубравы, берега Десны — и завершается в Вишенках. Его можно проехать как на автомобиле, так и на велосипеде. Вдоль маршрута — музеи, древние курганы, археологические достопримечательности, обзорные точки и отличные места для пикника.

Подкова. Фото: Александр Тищенко

Река Десна. Фото Укринформ

Как доехать

Автомобилем из Киева — примерно 200 км. Ехать через Чернигов – Сосницу – Карп – Мезин (дороги местами сельские, но живописные).

Общественным транспортом — маршрутками в Сосницу или Карп, далее автостопом или такси в парк.

Идеально — ехать на 2–3 дня с палаткой или в эко-усадьбу в Мезине или Радичево.

Ранее "Телеграф" писал, почему стоит летом поехать на гору Пивиха. Здесь можно наслаждаться живописными видами на Кременчугское море.