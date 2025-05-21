Це місце заворожує в будь-яку пору року: як дістатися до водоспаду Шипіт (карта)

Тут панують легенди, згідно з якими утворилася назва водоспаду

Водоспад Шипіт — мальовнича природна пам’ятка поблизу села Пилипець на Закарпатті, яка вражає своєю красою в будь-яку пору року. До водоспаду веде зручна стежка, а поруч є ресторани, мінеральні джерела та варіанти для ночівлі на будь-який смак.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає детально про локацію.

Що відомо про водоспад Шипіт

Він бере початок на схилах гори Гимба й утворився на геологічних породах палеогенового періоду.

Шипіт вражає у будь-яку пору року:

навесні — особливо повноводний

восени — серед золотого листя

взимку — не замерзає повністю, створюючи крижано-водяну феєрію

За однією з легенд, неподалік водоспаду трагічно загинули закохані — гуцульський юнак і дівчина. Кажуть, що їхні душі досі не знайшли спокою і в тиші ночі тут можна вловити шепіт їхнього кохання. Інша оповідь розповідає про відьом, які збиралися біля Шипота на свої містичні обряди. Проте одного разу їх наздогнало прокляття, і всі вони перетворилися на каміння, що досі мовчки стоїть навколо водоспаду.

Як дістатися до водоспаду Шипіт

Ця локація знаходиться неподалік села Пилипець на Закарпатті.

До самого водоспаду веде легкий пішохідний маршрут завдовжки близько 300 метрів — він починається від паркувального майданчика та пролягає через мальовничий ліс.

На авто: рухайтеся трасою Т 07-18 "Воловець-Міжгір’я", у селі Пилипець зверніть ліворуч біля дерев’яної церкви. Дорога веде майже до самого водоспаду.

Громадським транспортом:

потягом до станції Воловець (маршрути "Львів-Мукачево" або "Київ-Чоп"),

далі маршруткою чи автобусом до Пилипця або Міжгір’я;

також є прямі автобуси з Ужгорода, Мукачево, Міжгір’я.

Поруч із водоспадом — затишні ресторани, мінеральні джерела, можливість верхової їзди.

Де зупинитися

Біля водоспаду Шипіт є безліч варіантів проживання з середньою вартістю номера від 800 до 1350 гривень за ніч.

Слід зауважити, що вартість номера може змінюватися в залежності від сезону та завчасності бронювання. Втім, усі заклади мають зручне розташування і різноманітні зручності для відпочинку.

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