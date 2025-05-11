Майже як у Криму: чому варто влітку поїхати на гору Пивиха

Місце, де можна влаштувати незабутній кемпінг

В Україні є безліч місць, де можна відпочити влітку. Одним з таких є гора Пивиха на лівому березі річки Дніпро.

"Телеграф" розповідає, чим відоме місце та як туди доїхати. Природний об'єкт знаходиться у Полтавській області поблизу смт Градизьк.

Завдяки своїй висоті та мальовничим краєвидам, Пивиха є однією з найвідоміших точок Лівобережної України.

Звідки походить назва

Назва гори походить від давнього поселення Пива, яке належало руським боярам Пивам. У 1489 році король Польщі Казимир IV подарував землі навколо гори Київському Пустинно-Миколаївському монастирю, ченці якого згодом заснували тут Пивгородський Миколаївський монастир. Монастир мав форму подовженого чотирикутника з високими курганами на кутах, які служили сторожовими пунктами.

У XVI–XVII століттях монастир став важливим релігійно-політичним осередком, а його схили слугували схованкою для повстанців Павлюка та козаків Хмельницького. Пізніше монастир був зруйнований, але залишки його споруд досі можна знайти на схилах гори.

Гора Пивиха. Фото Дмитра Швачка

Туризм та відпочинок

Сьогодні гора Пивиха є популярним туристичним місцем. Відвідувачі можуть насолоджуватися мальовничими краєвидами на Кременчуцьке водосховище, прогулянками по лісах та спостереженням за унікальною флорою і фауною.

Тут можна поставити намет просто біля річки. Поблизу гори Пивиха відсутні готелі чи хостели, тому найзручнішим варіантом є кемпінг. Якщо ж плануєте залишитися на ніч із комфортом, можна зупинитися в селі Власівка.

На березі Дніпра. Фото: instagram.com/madina.shpak

Це місце чудово підходить для засмаги, купання та яскравих фото на згадку про незабутній відпочинок. Любителі активного дозвілля можуть спробувати себе в спортивній риболовлі.

Вид на Кременчуцьке море з гори Пивиха. Фото "Телеграфу"

Як дістатися

Доїхати до Пивихи можна своїм транспортом:

з Полтави до Градизька близького 140 км — 1,5 години в дорозі;

з Києва відстань приблизно 255 км, подорож займає близько 3,5 годин;

від Харкова до Градизька до 280 км автомобільними шляхами, час у дорозі на автомобілі зазвичай займає близько 4 годин.

Громадським транспортом

З Полтави ходять регулярні автобуси відправляються з автостанції Полтава-1 до селища Градизьк. Час у дорозі — близько 2 годин.

З Кременчука автобуси до Градизька відправляються регулярно, час у дорозі — близько 30 хвилин.

Існує пряме автобусне сполучення між Харковом і Градизьком. Наприклад, автобус відправляється з автовокзалу "Холодна Гора" (вул. Полтавський Шлях, 149) о 15:00.

З Києва можна доїхати до Кременчука або Глобиного автобусом, потім пересісти на інший до Градизька.

Вийшовши на автостанції Градизьк, можна пройти пішки або скористатися таксі до підніжжя гори Пивиха. Дорога до гори проходить через село Максимівка або безпосередньо з Градизька.

Раніше "Телеграф" писав, де знаходиться "Тунель кохання", який варто побачити на власні очі. Це місце відоме далеко за межами України.